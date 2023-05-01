Семшов о «Динамо»: «Лидеры обязаны играть за буковку «Д». Это поколение еще не прониклось духом, патриотизмом клуба, наверное»

Теги ЦСКА Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Футбол

Игорь Семшов считает, что игрокам «Динамо» нужно придавать больше значения ценностям клуба.

В матче 25-го тура Мир РПЛ, приуроченном к столетию «Динамо», бело-голубые уступили «Факелу» (0:2).

– В такую памятную дату ты должен приносить болельщику радость. Мы видим, как армейцы в честь столетия общества ЦСКА добились побед в хоккее, в футболе и в гандболе.

Ну, если говорить про «Динамо», то на поле должны быть лидеры, которые обязаны играть за буковку «Д». Но, к сожалению, не все это понимают. Это поколение, наверное, еще не прониклось духом, патриотизмом клуба, за который ты выступаешь. Это важно. Я выступал за букву «Д» и «Т» и горд этим. Я понимаю значимость футболки, которую на себя надеваю. Футболисты сейчас не придают этому большое значение. Когда каждый проникнется этим, другое отношение будет – поверьте.

– Как привить этот патриотизм футболистам?

– Прежде всего, это история клуба. Они должны уважать и ценить ветеранов, которые добывали победы для клуба. Надо уважать тех, кто дорожил своим именем, когда надевал эту футболку. Сейчас в клубы приходит новое руководство, которое забывает тех футболистов, которые добывали успехи клуба.

– На ваш взгляд, тренерский штаб «Динамо» что‑нибудь знает об истории?

– Мне трудно судить. У «Динамо» давно не было русского тренера. Думаю, что любой уважающий себя тренер, приходя в команду, должен хоть какую‑то историю изучить. На это нужно не так много времени. Наоборот, тренеру это пойдет только в плюс, и руководство оценит, – сказал бывший игрок «Динамо» и сборной России.

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16 комментариев

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Aleksey Yashin
"Я выступал за букву «Д» и «Т»"

А ещё я выступал за букву "З"
А воспитанник я букв "Ц", "С", "К", "А"
В общем я большой патриот всех этих букв
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Василий Никулин
П-Патриотизм
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Спартак сила
эмблема динамо это ВТБ карта
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Edo Milanian
Торпедовец (капитан, за Торпедо сыграл больше, чем за Динамо) дает советы динамовцам.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
такой бред
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Vovker
Лидеры и играют за Д. Только Д - не Динамо, а Деньги.
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Vova@1996
Играть нужно не за буквы на футболке, а за историю клуба и болельщиков.
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инок
Нет более драматичного и смешного сюжета одновременно, чем первая гостевая победа Факела в чемпионате и именно над российским (советским) клубом, празднующим свое столетие.
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Spartakus1984
Они и играют за Д, буква Д-Доллар
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Tigo_Volchara93
Как же меня тошнит от этих « играть за буковку… играть за ромбик…» такое лицемерие, все давно понимают что играют за $$ 🤦🏻‍♂️
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Андрей Андреев
Ответ Abriel
им надо денег, а за эмблему играли в ссср.
А вы на работу за спасибо ходите?
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Abriel
Ответ Андрей Андреев
А вы на работу за спасибо ходите?
а я, что критикую? я наоборот поддерживаю.
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Abriel
Ответ Василий Никулин
П-Патриотизм
главное контракт по жирнее!
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Abriel
Ответ Vova@1996
Играть нужно не за буквы на футболке, а за историю клуба и болельщиков.
Деньги единственное, за, что играют игроки
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Abriel
Ответ инок
Нет более драматичного и смешного сюжета одновременно, чем первая гостевая победа Факела в чемпионате и именно над российским (советским) клубом, празднующим свое столетие.
От Факела с любовью.
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