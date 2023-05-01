Семшов о «Динамо»: «Лидеры обязаны играть за буковку «Д». Это поколение еще не прониклось духом, патриотизмом клуба, наверное»

Игорь Семшов считает, что игрокам «Динамо» нужно придавать больше значения ценностям клуба.

В матче 25-го тура Мир , приуроченном к столетию «Динамо», бело-голубые уступили «Факелу» (0:2).

– В такую памятную дату ты должен приносить болельщику радость. Мы видим, как армейцы в честь столетия общества добились побед в хоккее, в футболе и в гандболе.

Ну, если говорить про «Динамо», то на поле должны быть лидеры, которые обязаны играть за буковку «Д». Но, к сожалению, не все это понимают. Это поколение, наверное, еще не прониклось духом, патриотизмом клуба, за который ты выступаешь. Это важно. Я выступал за букву «Д» и «Т» и горд этим. Я понимаю значимость футболки, которую на себя надеваю. Футболисты сейчас не придают этому большое значение. Когда каждый проникнется этим, другое отношение будет – поверьте.

– Как привить этот патриотизм футболистам?

– Прежде всего, это история клуба. Они должны уважать и ценить ветеранов, которые добывали победы для клуба. Надо уважать тех, кто дорожил своим именем, когда надевал эту футболку. Сейчас в клубы приходит новое руководство, которое забывает тех футболистов, которые добывали успехи клуба.

– На ваш взгляд, тренерский штаб «Динамо» что‑нибудь знает об истории?

– Мне трудно судить. У «Динамо» давно не было русского тренера. Думаю, что любой уважающий себя тренер, приходя в команду, должен хоть какую‑то историю изучить. На это нужно не так много времени. Наоборот, тренеру это пойдет только в плюс, и руководство оценит, – сказал бывший игрок « » и сборной России.

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