Рахимов о том, что «Рубин» уже одной ногой в РПЛ: «Одной ногой только хромые могут быть. Можно растянуться и порвать пах»

Рашид Рахимов считает преждевременными разговоры, что «Рубин» уже обеспечил себе выход в РПЛ.

После 28 туров казанцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 2-е место, опережая идущую третьей «Аланию» на 5 очков.

– Осталось шесть игр. Фактически «Рубин» одной ногой в Премьер-лиге.

– Одной ногой только хромые могут быть. Поэтому не будем забегать вперед.

– Тем не менее у вас есть представление, какая команда будет в РПЛ?

– Представление есть, и об этом мы говорили с руководством. Но в первую очередь мы должны решить сначала первую задачу, а потом уже думать о следующей.

Естественно, ты складываешь уже какой-то пазл в голове. Но пока ты не решишь задачу, об этом ты думаешь в меньшей степени. Но одной ногой так не бывает – можно растянуться и порвать пахи, – сказал главный тренер « ».

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