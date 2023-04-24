Рахимов о том, что «Рубин» уже одной ногой в РПЛ: «Одной ногой только хромые могут быть. Можно растянуться и порвать пах»

Теги Рубин Рашид Рахимов Первая лига Футбол

Рашид Рахимов считает преждевременными разговоры, что «Рубин» уже обеспечил себе выход в РПЛ.

После 28 туров казанцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 2-е место, опережая идущую третьей «Аланию» на 5 очков.

– Осталось шесть игр. Фактически «Рубин» одной ногой в Премьер-лиге.

– Одной ногой только хромые могут быть. Поэтому не будем забегать вперед.

– Тем не менее у вас есть представление, какая команда будет в РПЛ?

– Представление есть, и об этом мы говорили с руководством. Но в первую очередь мы должны решить сначала первую задачу, а потом уже думать о следующей.

Естественно, ты складываешь уже какой-то пазл в голове. Но пока ты не решишь задачу, об этом ты думаешь в меньшей степени. Но одной ногой так не бывает – можно растянуться и порвать пахи, – сказал главный тренер «Рубина».

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9 комментариев

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Rinat Khudayberdin
смешно конечно будет, если пах всё таки порвут
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Iuasamotu
Как можно стремиться к цели и думать об этом в меньшей степени?
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mr.snooker
душный дурак он получается
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Hvaldimir
Запахло весной
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Chernoy
Интересно, а почему хромые могут
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