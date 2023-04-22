Сын инвестора «Химок» Садыгов: «Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь мы на первом месте»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Сын инвестора «Химок» Илья Садыгов считает, что у клубе говорят больше, чем о «Спартаке».

– Самый безумный слух – якобы год назад ты согласовывал трансферы, и Туфан Садыгов даже предлагал тебе занять менеджерскую должность в «Химках». Но ты отказался, потому что еще хочешь поиграть.

– Даже не представляю, кто вообще мог такое придумать. На тот момент мне был 21 год – молодой пацан, который в большом футболе толком ничего не видел, будет управлять профессиональным клубом? Полный бред.

Когда прочитал об этом, посмеялся, конечно, но на секунду задумался: интересно, что в следующий раз напишут?

Ладно, если кому-то нравится мусолить слухи про «Химки» – пожалуйста. Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь мы на первом месте.

– Как ты видишь развитие своей карьеры – есть ли клуб, в котором мечтаешь оказаться?

– Учитывая нынешнее положение дел, нужно оставаться реалистом, а не быть мечтателем. Если раньше все хотели попасть к грандам – в «Барселону» или «Реал», то сейчас подобное вряд ли возможно.

Хотя в России все равно есть футболисты, которые могли бы там оказаться: Захарян, Тюкавин, Пиняев, Глушенков... У нас много качественных молодых игроков!

У меня в детстве любимым клубом был ЦСКА. Но сейчас далеко не загадываю. В настоящий момент вижу себя только в «Химках». Этот клуб дал мне возможность играть в Премьер-лиге. Очень ценю это и готов отрабатывать на тысячу процентов, – сказал Садыгов.

22-летний футболист – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Илья забил 1 гол в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

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15 комментариев

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Владимир Самсонов
Согласен. Зарема на фоне Химок просто верх адекватности
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Hong Kil
Один шаг до "самая популярная команда России".
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инок
Садыгов младший, это будущее российского футбола..)
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Ковид 07.10.52
Еще один ударенный Спартаком по голове.. вылез...
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ChefJhonnyMorgan
Зачем вообще брать у него интервью?
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Виталий
Ясно , держите в курсе
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Британский шпион
По словам Садыгова получается, что путь к славе футбольного клуба в понимании Химок не в трофеях и победах, а в трикстерстве и идиотничании, интересно, есть ли еще такие же примеры в футболе.
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Давид Agabekyan
Ответ инок
Садыгов младший, это будущее российского футбола..)
Мирового
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Беременный малыш
Легко быть 🤡 на первом месте:)
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Andrew Petrov
Из всей истории с Химками радует одно,что клуб перестал быть фармой одной команды из столицы,но в этом их главная проблема теперь
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Алик 67
Интересно, знают ли Барселона и Реал о существование Садыгова? 😀
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samarskij-kuzmich
А парень-то скромный и адекватный: играл бы сейчас в Реале или Барселоне, если не мешало "сейчас подобное вряд-ли возможно". Ну вы поняли да? Он сам в полном порядке. Просто ситуация такая вот.
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OldRedWhite
Почему отец - инвестор Садыгов не дал сыну нормальное имя?
Занят был на работе ?
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samarskij-kuzmich
Ответ ChefJhonnyMorgan
Зачем вообще брать у него интервью?
Хорошо, что ещё не спросили его удивил ли его Краснодар после 0-6. Странно, что не задали этот тупой вопрос, который журналисты, как попугаи задают всем подряд и без ограничений
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