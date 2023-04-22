Сын инвестора «Химок» Садыгов: «Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь мы на первом месте»

Сын инвестора «Химок» Илья Садыгов считает, что у клубе говорят больше, чем о «Спартаке».

– Самый безумный слух – якобы год назад ты согласовывал трансферы, и даже предлагал тебе занять менеджерскую должность в «Химках». Но ты отказался, потому что еще хочешь поиграть.

– Даже не представляю, кто вообще мог такое придумать. На тот момент мне был 21 год – молодой пацан, который в большом футболе толком ничего не видел, будет управлять профессиональным клубом? Полный бред.

Когда прочитал об этом, посмеялся, конечно, но на секунду задумался: интересно, что в следующий раз напишут?

Ладно, если кому-то нравится мусолить слухи про « » – пожалуйста. Раньше про « » много говорили, а теперь мы на первом месте.

– Как ты видишь развитие своей карьеры – есть ли клуб, в котором мечтаешь оказаться?

– Учитывая нынешнее положение дел, нужно оставаться реалистом, а не быть мечтателем. Если раньше все хотели попасть к грандам – в «Барселону» или «Реал», то сейчас подобное вряд ли возможно.

Хотя в России все равно есть футболисты, которые могли бы там оказаться: Захарян, Тюкавин, Пиняев, Глушенков... У нас много качественных молодых игроков!

У меня в детстве любимым клубом был ЦСКА. Но сейчас далеко не загадываю. В настоящий момент вижу себя только в «Химках». Этот клуб дал мне возможность играть в Премьер-лиге. Очень ценю это и готов отрабатывать на тысячу процентов, – сказал .

22-летний футболист – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Илья забил 1 гол в 16 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

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