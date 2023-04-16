Радимов о фразе «в КДК сидят дебилы»: «Я бы и сейчас сказал. Мне дали 5 матчей за слова, ЦСКА и «Сатурн» дрались 10 на 10, а вы ничего не делаете?»

Теги ЦСКА Зенит Сатурн Владислав Радимов премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Сергей Французов Давид Трактовенко брань Футбол

Владислав Радимов вспомнил о своей фразе «в КДК сидят дебилы».

– В сезоне-2004 вы провели всего 19 матчей, потому что у вас было две пятиматчевых дисквалификации. После «Крыльев» вы поругались, кажется, с судьей Французовым. 

– Да, но это был просто разговор. Сейчас, насколько я понимаю, да и тогда, за любой разговор больше двух матчей не дают. А Ширлу вообще 6 в паяли, да?

– Семь. Вы получили пять за Французова. Потом еще пять за «в КДК сидят дебилы». 

– История какая, смотри. Я получил пять матчей, пропустил их, окей. Потом знаменитый матч ЦСКА и «Сатурна» с дракой десять на десять, все лупятся. Если вы мне пять дали, так давайте им – Рахимичу, Алдонину, Онопко, Вагнер и кто там еще? 

– Но это же наивно. Вы сказали «в КДК сидят дебилы». А они такие: о, не будем дебилами, вкатим им по пять матчей.

– У меня вырвалось, потому что они дисквалифицировали по два человека из каждой команды. Подождите, нам с Ширлом за разговоры – мне пять, ему семь, а здесь за драку десять на десять вы ничего не делаете? Ну, естественно у меня вырвалось «в КДК сидят дебилы». Ну чего, это же все видят, правильно? 

Мы идем вровень в очках, ну дисквалифицируйте у них тогда десять человек. Я еще тогда слышал: а как мы дисквалифицируем, кто у них будет играть? Пускай дублеры играют. Может, за эти пять матчей мы улетим от них в отрыв и станем чемпионами – но это их проблемы. Конечно, меня возмутило. 

А то, что я это сказал – я бы и сейчас то же самое сказал. Потом меня вызвали на заседание и говорят: «Извиняйся!» Я: «Да, за что же это должен извиняться? Только за то, что автобус не подогнал, чтобы отвезти вас в Кащенко – только за это могу». Они не ожидали, что я не буду извиняться, чтобы скостили мне эту дисквалификацию. Я сказал: «Да ну его на...»

Давид Трактовенко тогда был председателем совета директоров «Зенита». Он вас не вызывал, не говорил, что все понимает, не просил извиниться? Была же цель стать чемпионами или хотя бы попасть в тройку. 

– Это было бы логично, но он знал меня и знал, что я не пойду на это.

– И он вас не оштрафовал?

– Нет. Думаю, с моей стороны это был правильный посыл этим людям: ну отпустите нас чуть-чуть. Были несправедливые решения, и все это понимали, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.   

История легендарной фразы «В КДК сидят дебилы»

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29 комментариев

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Ракелль
Да,помню тот матч ЦСКА с Сатурном , я сидела в диком шоке,да все равно дрались как то не сильно....
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Уся Ваткин
Ответ NottinghamForest
Что подразумевает раздельное написание "в паяли"?
При этом "вкатим" написано слитно. Может быть очепятка?
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Vankouver
Ответ Kappa Pride
ну да, это не советская система, где люди банки у телевизора заряжали
Так это была уже никакая не советская система, а антисоветская. Или у вас Зюганов коммунист только потому, что в названии его партии формально присутствует слово "коммунистическая"?
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Сим Сим
В той ситуации с "дебилами" Радимову ПЛЮС.
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Silfox
Зенит в том сезоне финишировал четвёртым, его даже Крылья обошли - в этом тоже КДК был виноват?
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Spartakovec navsegda
Ответ Саша Пушкин
Вопрос знатокам: Было вы во всей истории РПЛ событие ярче и сочнее, чем драка в матче Сатурн - ЦСКА?
Смотря в чем яркость РПЛ измеряется. Если в нормальном плане, то для многих болельщиков отдельные игры своих команд таковыми являются. В отрицательном плане, наверное, эта история на первых местах.
+1
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Дмитрий9779
https://youtu.be/RKwmq_UaPtE
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distress of ignorance
Он предлагает банить всю команду, что-ли? Хотел нахаляву чемпионство, а получил пятиматчевый бан, обидно, наверное
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John Stark
в паяли? Паяль что такое?
+2
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Юрий Кечко
Ответ BaltikaSPb
Да уж, все прекрасно помнят как Женя Харьковский чемпионства коням добывал
На кубок уефа тоже раскошелился ?))
Цска 2005-2008 самая сильная команда в истории России
Зенит 2008 где то рядом
+2
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Юрий Кечко
Ответ ДудьСдулся
Тогда Гинер судей покупал. Сегодня Г-пром. Не вижу особой разницы.
Да что ж такое , не дают нашему Спартаку честно становиться чемпионом ...
+6
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Не уверен!!
. В Петербурге надо быть культурным, благородным, а Радимов...
+1
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Назар Игорь
Ответ Саша Пушкин
Вопрос знатокам: Было вы во всей истории РПЛ событие ярче и сочнее, чем драка в матче Сатурн - ЦСКА?
Драка Зенита и Спартака по сравнению с раменской просто толкотня, а влепили по 6 матчей дисквы.
+6
0
+6
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ДудьСдулся
Тогда Гинер судей покупал.
Сегодня Г-пром.
Не вижу особой разницы.
+1
-5
-4
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Skotinas
Ответ NottinghamForest
Что подразумевает раздельное написание "в паяли"?
Сидели мы с друзьями как-то в "payali"...- типа того
0
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Andreir888
Ответ Kappa Pride
ну да, это не советская система, где люди банки у телевизора заряжали
Эпоха заряжания банок была недолго, дурацкое время было, но забавное...во всём😊 И ооочень бедное, к сожалению
+1
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BaltikaSPb
Да уж, все прекрасно помнят как Женя Харьковский чемпионства коням добывал
+2
-4
-2
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Kappa Pride
Ответ Саша Пушкин
Это говорит нам о том, что необходима реформа образования. Еще одно поколение ЕГЭ страна просто не перенесет.
ну да, это не советская система, где люди банки у телевизора заряжали
+4
-3
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ДудьСдулся
Тяжелые догазпромовские времена Радимова.
Зато сейчас в шоколаде...
0
-3
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messi_leo
Ответ Саша Пушкин
Это говорит нам о том, что необходима реформа образования. Еще одно поколение ЕГЭ страна просто не перенесет.
Или лучше бы ничего не реформировали. Реформы ради реформ, а точнее распила к тому и приводят.
+3
-1
+2
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окечуква
Абсолютно прав Радим, а вообще в КДК четко знают чьи засланные монеты отрабатывать, где и когда нужно эти дебилы ловко соображают.
+7
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Саша Пушкин
Вопрос знатокам:
Было вы во всей истории РПЛ событие ярче и сочнее, чем драка в матче Сатурн - ЦСКА?
+5
0
+5
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Саша Пушкин
Ответ NottinghamForest
Что подразумевает раздельное написание "в паяли"?
Это говорит нам о том, что необходима реформа образования. Еще одно поколение ЕГЭ страна просто не перенесет.
+25
-6
+19
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NottinghamForest
Что подразумевает раздельное написание "в паяли"?
+17
-1
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Бродяга-симпатяга
Особенно забавно что Ширлу прилетело за компанию)
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