Иван Ракитич: «Родриго сказал, что Модрич – двигатель «Реала», я согласен. Лука – зеркало хорватского футбола, мы видим свое отражение в том, что он делает»

Иван Ракитич назвал Луку Модрича зеркалом хорватского футбола.

– Как долго твой друг и соотечественник еще пробудет в «Реале»?

– Ну, когда-нибудь он закончит карьеру или уйдет из клуба, но я думаю, мы все согласны с тем, что сейчас еще не время. Посмотрим, какое решение примет руководство « » и его президент Флорентино [Перес]. Но просто нужно послушать слова : на днях он сказал, что Лука – это двигатель, который ведет их вперед. Я согласен.

К Луке все испытывают сумасшедшее уважение. Он – зеркало хорватского футбола, мы все видим свое отражение в том, что он делает. Надеюсь, он и «Мадрид» решат остаться вместе, чтобы мы могли наслаждаться его футболом в , среди элиты.

Модрич может провести еще не один или два года отличного футбола, а, по крайней мере, три, – сказал полузащитник «Севильи».