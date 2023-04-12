Иван Ракитич: «Родриго сказал, что Модрич – двигатель «Реала», я согласен. Лука – зеркало хорватского футбола, мы видим свое отражение в том, что он делает»
Иван Ракитич назвал Луку Модрича зеркалом хорватского футбола.
– Как долго твой друг и соотечественник Лука Модрич еще пробудет в «Реале»?
– Ну, когда-нибудь он закончит карьеру или уйдет из клуба, но я думаю, мы все согласны с тем, что сейчас еще не время. Посмотрим, какое решение примет руководство «Мадрида» и его президент Флорентино [Перес]. Но просто нужно послушать слова Родриго: на днях он сказал, что Лука – это двигатель, который ведет их вперед. Я согласен.
К Луке все испытывают сумасшедшее уважение. Он – зеркало хорватского футбола, мы все видим свое отражение в том, что он делает. Надеюсь, он и «Мадрид» решат остаться вместе, чтобы мы могли наслаждаться его футболом в Испании, среди элиты.
Модрич может провести еще не один или два года отличного футбола, а, по крайней мере, три, – сказал полузащитник «Севильи».
Великое достижение!
Жаль, в последние пару месяцев Лука подсдал физически, прям очень сильно
Ну посмотрим, может сезон-другой, по часу игры (потом менять) ещё порадует нас!
а ещё никогда не читал ничего грязного про Модрича, никаких скандалов, склок и прочего: чувак просто играет в футбол и делает это на уровне легенда
Как фанат бырсы с 2006 года смело могу сказать Модрич,это волшебник.Не зря получал ЗМ..Гути,Рауль,Касилиас,Рамос лично для меня всегда вызывали восхищения.Ракитич был топ полузащитником..А Модрич всегда останется в истории футбола,как волшебник и человек который получил ЗМ
Ракитич очень радовался когда Модрич выиграл золотой мяч. Многие хорваты так не восхищались как Ваня. Это радует 😊