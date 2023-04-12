Иван Ракитич: «Родриго сказал, что Модрич – двигатель «Реала», я согласен. Лука – зеркало хорватского футбола, мы видим свое отражение в том, что он делает»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига Иван Ракитич Лука Модрич Родриго Гоэс Футбол

Иван Ракитич назвал Луку Модрича зеркалом хорватского футбола.

– Как долго твой друг и соотечественник Лука Модрич еще пробудет в «Реале»?

– Ну, когда-нибудь он закончит карьеру или уйдет из клуба, но я думаю, мы все согласны с тем, что сейчас еще не время. Посмотрим, какое решение примет руководство «Мадрида» и его президент Флорентино [Перес]. Но просто нужно послушать слова Родриго: на днях он сказал, что Лука – это двигатель, который ведет их вперед. Я согласен. 

К Луке все испытывают сумасшедшее уважение. Он – зеркало хорватского футбола, мы все видим свое отражение в том, что он делает. Надеюсь, он и «Мадрид» решат остаться вместе, чтобы мы могли наслаждаться его футболом в Испании, среди элиты.

Модрич может провести еще не один или два года отличного футбола, а, по крайней мере, три, – сказал полузащитник «Севильи».

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25 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Манковский
Хвалёный Роналду 15 лет кичился тем какое у него тело, какая у него диета, какие у него тренировки а в итоге сдулся раньше Бензема и скромного Модрича.
Криштиану в 37 был в топе бомбардиров АПЛ, Кариму всего 35 никто не знает что с ним будет через 2 года, Лука полузащитник, им не так важна скорость
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xDe xDe
Ответ Jaxongir Shodiev
По мне лучший полузащитник как минимум в истории реала
Да не только в Реале. Лука один из лучших центрхавов в истории футбола однозначно. Единственного лучшего на любой позиции, имхо, выбирать глупо - игроки бывают очень разные.
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Goofts
Хорват, который получил Золотой Мяч а эпоху Месси и Роналду.
Великое достижение!
Жаль, в последние пару месяцев Лука подсдал физически, прям очень сильно
Ну посмотрим, может сезон-другой, по часу игры (потом менять) ещё порадует нас!
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Homelender_666
Ответ MADRiD_00
Я хочу чтобы ты немного успокоился и не позорил себя!
Его и белошипа пора отправить на встречу с ригоберкой)
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Tommy_2_0_7
Давайте правде в лицо... Лука - зеркало мирового (!) футбола в целом, не только хорватского. Этот парень влюбил в себя каждого, хоть чуточку понимающего в футболе человека. Самое интересное то, что даже в клубах оппонентов его очень уважают и восхищаются. Ну не вызывает он антипатии вообще ! Гений.
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zer
Модрич - скромный гений. помню его ещё в ТТХ, тогда он был крут, но не казался игроком, который возьмёт ЗМ. а сейчас кажется: а как иначе?

а ещё никогда не читал ничего грязного про Модрича, никаких скандалов, склок и прочего: чувак просто играет в футбол и делает это на уровне легенда
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Artyr Dydkin
Любимый игрок Барселоны Луиса Энрике
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SaH4r.
Ответ AmanEsen
Роналду в 37 вошел в тройку лучших бомбардиров АПЛ, всем бы так сдуваться в эти годы.
это ни о чём не говорит, в 35 он проиграл гонку бомбардиров почти 40 летнему Куаралелье (надеюсь правильно написал)
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MADRiD_00
Ответ Raul14
а может тебе хватит преследовать меня? Что ты хочешь от меня?
Я хочу чтобы ты немного успокоился и не позорил себя!
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ЭкспертДиванный
Ответ Arthas M
Было время когда фаны Барсы уверяли,что Ракитич на голову лучше Луки, сейчас даже смешно вспоминать
Когда это было?
Как фанат бырсы с 2006 года смело могу сказать Модрич,это волшебник.Не зря получал ЗМ..Гути,Рауль,Касилиас,Рамос лично для меня всегда вызывали восхищения.Ракитич был топ полузащитником..А Модрич всегда останется в истории футбола,как волшебник и человек который получил ЗМ
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Raul14
Ответ MADRiD_00
🤦‍♂️ Ты хотя бы убери имя Рауля, пожалуйста!
а может тебе хватит преследовать меня? Что ты хочешь от меня?
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MADRiD_00
Ответ Raul14
надо брать трофеи как Модрич—заслуженно! А не с помощью Нэгрейры, Ракетич! Наверное тебе стыдно там в Севильи))
🤦‍♂️ Ты хотя бы убери имя Рауля, пожалуйста!
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MADRiD_00
Между Лукой и Иваном очень большое уважение и братская любовь!
Ракитич очень радовался когда Модрич выиграл золотой мяч. Многие хорваты так не восхищались как Ваня. Это радует 😊
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Raul14
надо брать трофеи как Модрич—заслуженно! А не с помощью Нэгрейры, Ракетич! Наверное тебе стыдно там в Севильи))
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ten Hag
Ответ AmanEsen
Ага, еще говорили что Хорватия сдулась после ЧМ 18 из за ухода Ракитича. Ну вот и без него бронзу завоевали на ЧМ 22.
Сдулся как раз Ракитич после 18 года)
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Экспертное мнение
Ответ Манковский
Хвалёный Роналду 15 лет кичился тем какое у него тело, какая у него диета, какие у него тренировки а в итоге сдулся раньше Бензема и скромного Модрича.
Самый великий секрет Роналду в том, как будучи накачанным, с ростом 189, сильным, красивым... умудряется в штрафной падать от дуновения ветра? нулевая игра корпусом, Суарес намного сильнее его как игрок.
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Raul14
Ответ Манковский
Хвалёный Роналду 15 лет кичился тем какое у него тело, какая у него диета, какие у него тренировки а в итоге сдулся раньше Бензема и скромного Модрича.
сейчас персофаны гелевого убьют тебя
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Bigbadaboom
Ответ Манковский
Хвалёный Роналду 15 лет кичился тем какое у него тело, какая у него диета, какие у него тренировки а в итоге сдулся раньше Бензема и скромного Модрича.
И не поспоришь.
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AmanEsen
Ответ Arthas M
Было время когда фаны Барсы уверяли,что Ракитич на голову лучше Луки, сейчас даже смешно вспоминать
Ага, еще говорили что Хорватия сдулась после ЧМ 18 из за ухода Ракитича. Ну вот и без него бронзу завоевали на ЧМ 22.
+3
-3
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AmanEsen
Ответ Манковский
Хвалёный Роналду 15 лет кичился тем какое у него тело, какая у него диета, какие у него тренировки а в итоге сдулся раньше Бензема и скромного Модрича.
Роналду в 37 вошел в тройку лучших бомбардиров АПЛ, всем бы так сдуваться в эти годы.
+24
-10
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Jaxongir Shodiev
По мне лучший полузащитник как минимум в истории реала
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Манковский
Хвалёный Роналду 15 лет кичился тем какое у него тело, какая у него диета, какие у него тренировки а в итоге сдулся раньше Бензема и скромного Модрича.
+14
-14
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Arthas M
Было время когда фаны Барсы уверяли,что Ракитич на голову лучше Луки, сейчас даже смешно вспоминать
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Spaten
Ракитич тоже молодчик
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Пако
Модрич - гордость футбольной Хорватии и легенда Мадрида.
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