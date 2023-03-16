Бензема об 1:0 с «Ливерпулем»: «Реал» с первых минут показал, как сильно хочет победить и выйти в следующий раунд»
Карим Бензема оценил выход «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала мадридцы победили «Ливерпуль» (1:0, первая игра – 5:2).
«Это был очень непростой, тяжелый матч. Но мы с первых минут показали, как сильно мы хотим победить и выйти в следующий раунд.
С кем бы ты ни играл, приходится стараться и преодолевать трудности. Таков современный футбол. Неважно сколько усилий придется затратить. Нас волновала только победа, и мы добились ее», – сказал нападающий «Реала».
Надеюсь, Бенз продолжит забивать в плейофф