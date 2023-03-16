Бензема об 1:0 с «Ливерпулем»: «Реал» с первых минут показал, как сильно хочет победить и выйти в следующий раунд»

Теги Карим Бензема Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карим Бензема оценил выход «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала мадридцы победили «Ливерпуль» (1:0, первая игра – 5:2).

«Это был очень непростой, тяжелый матч. Но мы с первых минут показали, как сильно мы хотим победить и выйти в следующий раунд.

С кем бы ты ни играл, приходится стараться и преодолевать трудности. Таков современный футбол. Неважно сколько усилий придется затратить. Нас волновала только победа, и мы добились ее», – сказал нападающий «Реала».

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2 комментария

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Lifar Skladchikov
Все ветераны провели топовый матч: Начо вышел убивать (по другому не могу сказать;), Кроос шикарно пасовал, Бенз гол + прессинговал всю защиту, а Модрич как всегда забыл сколько ему лет и просто делал всё! Особенно топ, как он оббежал Трента, который на 13 лет его моложе )))
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john.log
Шикарная игра была от обеих команд. Не закрывались, как многие ожидали. Защита должна быть такой же и в кубковом матче.
Надеюсь, Бенз продолжит забивать в плейофф
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