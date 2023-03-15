WTA предупредила Потапову за выход на матч в футболке «Спартака». Ее поведение сочли «неприемлемым и неуместным»

Теги Спартак WTA BNP Paribas Open Анастасия Потапова Ига Швентек Теннис

WTA официально предупредила Анастасию Потапову за выход на матч в Индиан-Уэллс в футболке «Спартака», сообщает журналист Джеймс Грэй.

Поведение Потаповой сочли «неприемлемым и неуместным» и ожидают, что этого больше не повторится.

Отметим, что WTA рассмотрела инцидент с участием россиянки после жалобы со стороны Иги Швентек.

Российская теннисистка вышла на матч в США в форме «Спартака». На нее пожаловалась первая ракетка мира

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63 комментария

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canuck andreyka
Ответ fcsmldream
пусть на след игру выходит с принтом Пушкина, интересно это тоже будет поддержкой кровавого режима?
Ну если с подписью Black Lives Matter, то вряд ли)
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canuck andreyka
Ответ Мустафа Моисеич Дупло
А что будет если в футболке с портретом одного немецкого композитора выйти?
Ханса Циммера! ☝️🤣🤣🤣
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oliknep
Ответ Edberg
Весь мир посходил с ума. Слава Богу, Россия сохранила остатки человечности и здравомыслия. И главное, традиционных ценностей!!
весь мир это пару стран в СА и два десятка стран в Европе? учи географию , да или просто загугли сколько стран в мире
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Мустафа Моисеич Дупло
А что будет если в футболке с портретом одного немецкого композитора выйти?
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oliknep
Ответ Великий Алонсо
Надо было дисквалифицировать на несколько лет за пиар-ход и хайпожорство, могу поставить хату, что эта гиалуроновая утка больше 2-3 игроков из Спартака не назовёт и ей совершенно плевать на этот Спартак, но жажда популярности заставила её натянуть эту футболку
да надо было расстрелять её там на корте сразу после матча, что б другим неповадно было
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Alexander2022
Ответ Dan Kennedy
А если бы она в классической майке вышла, без Лукойла? Думаешь не докопались бы? Смешно. Если бы та же Ига Швентек сказала бы что все дело в Лукойле - ок. Но она высказалась вообще против всех российских клубов. Думаешь она знает разницу между де юре частным Спартаком и тем же де факто частным Краснодаром? Бред.
Докопались бы. Особенно когда кое у кого хватает мозгов нарядиться в такую майку будучи в нейтральном статусе
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Dan Kennedy
Ответ Alexander2022
Посмотри на футболку и увидишь, какой там спонсор на полмайки нанесен. Может, тогда вопросов меньше будет
А если бы она в классической майке вышла, без Лукойла? Думаешь не докопались бы? Смешно.

Если бы та же Ига Швентек сказала бы что все дело в Лукойле - ок. Но она высказалась вообще против всех российских клубов. Думаешь она знает разницу между де юре частным Спартаком и тем же де факто частным Краснодаром? Бред.
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Konstantin Zorin
Клоуны!
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Alexander2022
Ответ ART DK
Че за бред?! Совсем с ума посходили! Что неприемлемого в том чтобы надеть футболку любимого клуба? Я так понимаю если бы Потапова вышла с футблокой с изображением Льва Толстого WTA бы ее забанила под предлогом того , что Толстой когда то был военным корреспондентом
Посмотри на футболку и увидишь, какой там спонсор на полмайки нанесен. Может, тогда вопросов меньше будет
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eltempo87
Спартак во всем мире презирают
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Назарбек Рамунанаев
Ответ Великий Алонсо
Надо было дисквалифицировать на несколько лет за пиар-ход и хайпожорство, могу поставить хату, что эта гиалуроновая утка больше 2-3 игроков из Спартака не назовёт и ей совершенно плевать на этот Спартак, но жажда популярности заставила её натянуть эту футболку
За что?
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Хаскерс
В кои веки согласен с ВТА. В ЦСКА надо было выходить.
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Yakub25
Сейчас Зарема успокоится троллить Зенит после поражения и четко объяснит, что это заговор против Спартака!
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dimon 2.0
Ответ tRIFF
Азаренко в футболке ПСЖ выходила на АО, никто ей замечание не делал
если бы вышла в футболке бате - сделали бы. догадайся сам почему
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Илья Владимирович
Сложно было придумать что-то глупее
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fcsmldream
пусть на след игру выходит с принтом Пушкина, интересно это тоже будет поддержкой кровавого режима?
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Иван Иванов
Ответ justbored
зато с жёлто-голубым на кепке это всё чисто от души
тех кто с таким флагом они опущенные, ой, то есть пострадавшие, извините, неправильно написал - им можно...
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Guillermo
Ответ tennisman75
Ига,там еще папа Зверева на великом и могучем русском языке подсказывает сыну весь матч) не молчи, Ига!!! Пожалуйся еще раз)
Ха-ха-ха, разводи!
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ovikovy817
Ответ Max9999
криминальновааа
ты мой кумир !!!
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Guillermo
Ответ Edberg
Весь мир посходил с ума. Слава Богу, Россия сохранила остатки человечности и здравомыслия. И главное, традиционных ценностей!!
Минусуют видимо любители нетрадиционных ценностей)
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Bayern2004
Ответ Max9999
криминальновааа
Ну она ж не угнала!
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Иван Иванов
Ответ Edberg
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"Коллективную ответственность никто не отменял..
" - то есть врали получается, когда рассказывали что такое только при Сталине было, а в богоспасаемом граде на холме, светоче демократии такого не может быть и там каждый только за себя отвечает? А если врали то получается плохие люди они, а если они плохие люди, то хотели нам плохого, а если хотели нам плохого, то выходит то, это какие-то прям враги прямо наши, а если это прямо враги наши, то точно не друзья, а если не друзья ,а враги то любой кто на с их позиции вещает - наш враг то есть, и получается все кто туда сбежал пособники врага и преда....ой всё, бред это всё, не буду дальше думать, не может быть такого, не может быть коллективной ответственности в Валиноре и запад это эталон демократии и любви, и хотят они только хорошего, а т врёшь и сбиваешь людей с правильных мыслей!
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Juriy_FCZ
Ответ Олимпионик
В футболке Зенита никто не выходит.
Враньё, Медведев выходил же)
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Guillermo
Ответ Max9999
криминальновааа
Любит Спартак, как машину девятку она
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Великий Алонсо
Ответ tanith
журналисты писали она и одного не смогла назвать.
Она отличается низким интеллектом и постоянной жаждой хайпа. С самого детства агент Островский тянет её за уши и пытается сделать из неё будущую Шарапову, мягко говоря до Шараповой ей далековато, приходится прибегать к таким методам пиара, выглядит просто дико смешно. Зато спартачи вон в штаны сикаются от восхищения.
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