WTA предупредила Потапову за выход на матч в футболке «Спартака». Ее поведение сочли «неприемлемым и неуместным»

WTA официально предупредила Анастасию Потапову за выход на матч в Индиан-Уэллс в футболке «Спартака», сообщает журналист Джеймс Грэй.

Поведение Потаповой сочли «неприемлемым и неуместным» и ожидают, что этого больше не повторится.

Отметим, что WTA рассмотрела инцидент с участием россиянки после жалобы со стороны Иги Швентек.

Российская теннисистка вышла на матч в США в форме «Спартака». На нее пожаловалась первая ракетка мира

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе