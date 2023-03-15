WTA предупредила Потапову за выход на матч в футболке «Спартака». Ее поведение сочли «неприемлемым и неуместным»
WTA официально предупредила Анастасию Потапову за выход на матч в Индиан-Уэллс в футболке «Спартака», сообщает журналист Джеймс Грэй.
Поведение Потаповой сочли «неприемлемым и неуместным» и ожидают, что этого больше не повторится.
Отметим, что WTA рассмотрела инцидент с участием россиянки после жалобы со стороны Иги Швентек.
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Если бы та же Ига Швентек сказала бы что все дело в Лукойле - ок. Но она высказалась вообще против всех российских клубов. Думаешь она знает разницу между де юре частным Спартаком и тем же де факто частным Краснодаром? Бред.
" - то есть врали получается, когда рассказывали что такое только при Сталине было, а в богоспасаемом граде на холме, светоче демократии такого не может быть и там каждый только за себя отвечает? А если врали то получается плохие люди они, а если они плохие люди, то хотели нам плохого, а если хотели нам плохого, то выходит то, это какие-то прям враги прямо наши, а если это прямо враги наши, то точно не друзья, а если не друзья ,а враги то любой кто на с их позиции вещает - наш враг то есть, и получается все кто туда сбежал пособники врага и преда....ой всё, бред это всё, не буду дальше думать, не может быть такого, не может быть коллективной ответственности в Валиноре и запад это эталон демократии и любви, и хотят они только хорошего, а т врёшь и сбиваешь людей с правильных мыслей!