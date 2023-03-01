Эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, победив в финале «Фламенго»

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«Индепендьенте дель Валье» впервые стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

В финале из двух матчей эквадорский клуб взял верх над «Фламенго» (1:0, 0:1, 5:4 по пен.).

«Индепендьенте дель Валье» принимал участие в Суперкубке в качестве победителя Кубка Судамерикана, «Фламенго» – в качестве победителя Кубка Либертадорес.

Примечательно, что в финале Суперкубка Южной Америки-2020 «Фламенго» обыграл «Индепендьенте дель Валье» (2:2, 3:0).

Суперкубок Южной Америки

Финал

Первый матч

Индепендьенте дель Валье Эквадор – Фламенго Бразилия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
22 февраля, 03.30, «Estadio Banco Guayaquil»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 69 Карабахаль.
Индепендьенте дель ВальеРамирес, Фернандес, Шунке, Гарсия, Карабахаль, Кайседо (Минда, 84), Пельерано (Ортис, 73), Фаравелли, Сорноса (Превитали, 90), Родригес (Альсивар, 84), Диас (Ойос, 73).
ФламенгоСантос, Варела, Давид Луиз, Фабрисио Бруно, Айртон, Эвертон Рибейро (Эвертон, 78), Видаль, де Арраскаэта, Тиаго Майя (Матеус, 86), Габриэл Барбоза, Педро (Пульгар, 63).
Предупреждения:
Видаль (34), Фаравелли (37), Педро (40), Рамирес (40), Родригес (52), Фабрисио Бруно (64), Карабахаль (77), Давид Луиз (90), Габриэл Барбоза (90).
Удаление:
Ортис (88).

Ответный матч

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3 комментария

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PINHEAD
Ответ marco -81
Чудом отыгрались на 90+6 и все равно ########сь. Тренера в топку:)))
Не чудом, а находясь весь матч в штрафной эквадорцев. Дэ Арраскаэта вывел в дополнительное и сам же не забил единственный пенальти в серии.
+1
0
+1
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Кирилл Голивец
Клуб с одной из лучших академий в Южной Америке)

при этом с 41-летним игроком в старте
+1
0
+1
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marco -81
Чудом отыгрались на 90+6 и все равно ########сь. Тренера в топку:)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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