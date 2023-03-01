Эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, победив в финале «Фламенго»
«Индепендьенте дель Валье» впервые стал обладателем Суперкубка Южной Америки.
В финале из двух матчей эквадорский клуб взял верх над «Фламенго» (1:0, 0:1, 5:4 по пен.).
«Индепендьенте дель Валье» принимал участие в Суперкубке в качестве победителя Кубка Судамерикана, «Фламенго» – в качестве победителя Кубка Либертадорес.
Примечательно, что в финале Суперкубка Южной Америки-2020 «Фламенго» обыграл «Индепендьенте дель Валье» (2:2, 3:0).
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 22 февраля, 03.30, «Estadio Banco Guayaquil»
- Гол:
- 1:0 – 69 Карабахаль.
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Индепендьенте дель Валье –
Рамирес, Фернандес, Шунке, Гарсия, Карабахаль, Кайседо (Минда, 84), Пельерано (Ортис, 73), Фаравелли, Сорноса (Превитали, 90), Родригес (Альсивар, 84), Диас (Ойос, 73).
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Фламенго –
Сантос, Варела, Давид Луиз, Фабрисио Бруно, Айртон, Эвертон Рибейро (Эвертон, 78), Видаль, де Арраскаэта, Тиаго Майя (Матеус, 86), Габриэл Барбоза, Педро (Пульгар, 63).
- Предупреждения:
- Видаль (34), Фаравелли (37), Педро (40), Рамирес (40), Родригес (52), Фабрисио Бруно (64), Карабахаль (77), Давид Луиз (90), Габриэл Барбоза (90).
- Удаление:
- Ортис (88).
Ответный матч
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