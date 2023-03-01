Эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, победив в финале «Фламенго»

«Индепендьенте дель » впервые стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

В финале из двух матчей эквадорский клуб взял верх над «Фламенго» (1:0, 0:1, 5:4 по пен.).

«Индепендьенте дель Валье» принимал участие в Суперкубке в качестве победителя Кубка Судамерикана, «Фламенго» – в качестве победителя Кубка Либертадорес.

Примечательно, что в финале Суперкубка Южной Америки-2020 « » обыграл «Индепендьенте дель Валье» (2:2, 3:0).

Финал

Первый матч

Ответный матч

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