рассказал, что против него подали депутатский запрос из-за пенальти.

– Когда пришлось выбирать между армией и судейством?

– Эти две сферы, как вы уже поняли, долгое время шли в моей жизни параллельно. В 2012-м я даже дебютировал в Премьер-Лиге, будучи военным. Всегда в голове держал мысль, что в моей части мне рано или поздно скажут заканчивать с судейством. Но получилось все наоборот.

– В плане?

– О том, что надо уходить из судейства, мне сказали с другой стороны – (тогда президент РФС– прим.). Для меня это стало шоком. Окей, возможно, совмещать эти две профессии нельзя, но я не понимал, почему президента РФС, а не, к примеру, командира части, волнует это.

– Почему Толстых вас недолюбливал?

– Надо спросить у него. Итог моих отношений с Николай Санычем – вылетело около пяти лет карьеры. Может, если все было иначе, удалось бы поработать на международной арене. При Толстых я медленно продвигался в списках в том числе и из-за того, что был в погонах. В 2013-м решил уволиться из Вооруженных Сил. Процесс увольнения длился почти три года. Все это время я практически не судил.

Розетти (тогда глава судей РФС – прим.) не понимал, почему так происходит. Во многих странах офицеры были хорошими судьями (вспомните Ховарда Уэбба), а я сидел. Даже был отправлен депутатский запрос в Министерство Обороны на имя Шойгу, с просьбой разрешить мне заниматься спортивной деятельностью. Не знаю, дошло ли до него лично это письмо, но ответил статс-секретарь «По закону не положено!»

Кстати, через некоторое время я еще раз столкнулся с депутатским запросом, но уже против меня.

– Это когда?

– После матча « » – « » был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Что был за депутат – не знаю. Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти.

Ребята из ОБЭПа понимали всю абсурдность ситуации, но им пришлось сидеть и слушать, как я рассказываю правила футбола, – сказал судья.