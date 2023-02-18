Казарцев о «Спартак» – «Сочи»: «После матча был депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Я ездил в ОБЭП и рассказывал правила футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Николай Толстых Василий Казарцев Сочи Футбол

Василий Казарцев рассказал, что против него подали депутатский запрос из-за пенальти.

– Когда пришлось выбирать между армией и судейством?

– Эти две сферы, как вы уже поняли, долгое время шли в моей жизни параллельно. В 2012-м я даже дебютировал в Премьер-Лиге, будучи военным. Всегда в голове держал мысль, что в моей части мне рано или поздно скажут заканчивать с судейством. Но получилось все наоборот.

– В плане?

– О том, что надо уходить из судейства, мне сказали с другой стороны – Николай Толстых (тогда президент РФС– прим.). Для меня это стало шоком. Окей, возможно, совмещать эти две профессии нельзя, но я не понимал, почему президента РФС, а не, к примеру, командира части, волнует это.

– Почему Толстых вас недолюбливал?

– Надо спросить у него. Итог моих отношений с Николай Санычем – вылетело около пяти лет карьеры. Может, если все было иначе, удалось бы поработать на международной арене. При Толстых я медленно продвигался в списках в том числе и из-за того, что был в погонах. В 2013-м решил уволиться из Вооруженных Сил. Процесс увольнения длился почти три года. Все это время я практически не судил.

Розетти (тогда глава судей РФС – прим.) не понимал, почему так происходит. Во многих странах офицеры были хорошими судьями (вспомните Ховарда Уэбба), а я сидел. Даже был отправлен депутатский запрос в Министерство Обороны на имя Шойгу, с просьбой разрешить мне заниматься спортивной деятельностью. Не знаю, дошло ли до него лично это письмо, но ответил статс-секретарь «По закону не положено!»

Кстати, через некоторое время я еще раз столкнулся с депутатским запросом, но уже против меня.

– Это когда?

– После матча «Спартак» – «Сочи» был сформирован депутатский запрос с просьбой разобраться, почему я назначил пенальти. Что был за депутат – не знаю. Я ездил в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и реально рассказывал, почему назначил пенальти.

Ребята из ОБЭПа понимали всю абсурдность ситуации, но им пришлось сидеть и слушать, как я рассказываю правила футбола, – сказал судья.

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18 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Ответ Football Forever
Там всё в конвертах
Походу дела что нибудь по больше.. 😊
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SMART789
А админресурс все равно у Зенита
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theDoctor
Интересно, сколько ещё эпизодов депутатских запросов, от кремлевских болел народной команды так и останется за кадром. Думаю, когда сняли главу судейского корпуса, после того как Кришито не показали желтую карту за фол в центре поля, тоже было много таких запросов.
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Дмитрий9779
По матчу Спариак-Сочи чего Москалева не проверили?
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falkao2013
Рассказывал правила,по которым он не судит.
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Дмитрий9779
Так вот у кого админресурс,позорище лютое конечно.Сначала Иванова сняли,а здесь отсудил не так и НКВД сразу.
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Football Forever
Ответ Рузанна Гасоян
А СМСку из сбербанка жене показал , добавил КАЗАРЦЕВ
Там всё в конвертах
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Кто составил коспекты Лобановского?
"У нас нет админресурса" (с)
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Prokuror Prokurorov
Шел 2047 год. Спартак по прежнему скулил и ныл в отношении арбитра, которому никто из его ВАР ассистентов не подсказал, что он ошибься в эпизоде в матче 2020 года.
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Пользователь Huawei
Ответ Рундил Уозлик
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Это в чем же, интересно?
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Мужик из рекламы
ну то что спартак погряз в договорняках и помоях коррупции уже не новость
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Заборостроитель
Внезапно, политресурс у народных
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Рундил Уозлик
Гав гав гаву
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Рундил Уозлик
Я прошел Афганистан и Чечню
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Рузанна Гасоян
А СМСку из сбербанка жене показал , добавил КАЗАРЦЕВ
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Рундил Уозлик
Я спал с Заремой. У нее нет .....
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Рундил Уозлик
Комментарий удален
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Chernoy
Ну судя по матчу Спартак - Сочи и некоторых других, Толстых что-то знал
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Карл Карлоф
То есть тот факт, что совмещать военную службу с другой профессией по закону, товарища (футбольного судью!) не особо занимает
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