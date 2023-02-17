Казарцев о матче «Спартак» – «Сочи»: «Все ошибаются и делают выводы. Спокойно пройти «Спартак» за всю карьеру невозможно»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев Сочи Футбол

Василий Казарцев вспомнил о работе на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).

Судья назначил в ворота «Спартака» два пенальти в матче, прошедшем в августе 2020 года. После этого арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре Казарцев был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.

– Думаете, вас теперь всегда будут ассоциировать с той игрой?

– Такова наша участь. В РПЛ я отсудил 75 игр, но припоминают постоянно именно один-два матча, в том числе и этот. Значит, остальные игры прошли нормально, раз о них тишина. Зачастую об арбитрах составляют мнение, исходя из негативных моментов.

– Смирились с этим?

– Ну а что я могу сделать? В этом сезоне для меня было большим событием назначение на «Спартак», спустя 2,5 года. Был рад вернуться на «Открытие-Арену». На эту игру не нужна была дополнительная мотивация. Матч был непростой, но мы с коллегами справились.

– Страница перевернута?

– Для меня она была перевернута еще тогда. Все ошибаются, делают выводы и идут дальше. Снова работать на матче «Спартака» – знаковое событие для меня. Но я уверен, что большинство красно-белых фанатов не хотели меня видеть.

– Может ли судья за всю карьеру ни разу не поскользнуться на «Спартаке»?

– Те, кто их не судил, на нем еще не поскальзывались. У «Спартака» огромная армия поклонников и максимальное внимание в медиа, поэтому даже верное решение судьи может быть преподнесено как ошибка.

Пройти «Спартак» на протяжении всей карьеры тихо, спокойно и незаметно невозможно, – сказал Казарцев.

 

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30 комментариев

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Abush1969
Какое бесстыдство. "Ошибся" он....
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snake919
Ответ Виктор Литвинов
А Краснодар этот дятел забыл?
этот алень насудил конкретно лет так на пять и не общего режима.
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Алекс75
А некоторым лучше и не начинать.
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Shuller18
Ответ Evincive
После того, что он насудил в приснопамятном матче "Спартака" с "Сочи" только пожизненная дисквалификация. Тогда был редкий случай, когда болельщики остальных клубов были солидарны в его абсолютном не профессионализме или .....
А что он начудил? Первый пенальти был, второго скорее не было, желтая Соболю была показана по всем правилам. Да блин, в РПЛ куда более скандальные матчи проходили, а тут буквально на ровном месте раздули грандиозный скандал. Ни разу левых пенальти что ли не ставили? Тем более, там был стык, ладно бы симуляция без касания
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bedLaM
Не знаю как отбирают судей, но наверняка он начинал с самых низов, и вот так вот "ошибаться" пройдя такой путь и столько лет судя, кроме как предвзятостью я это назвать не могу.
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Ковид 07.10.52
Этот тип будет рассказывать, что это ошибка, а не заказная акция....
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Алексей Магоев
Ошибаются все, это верно, но вспоминая тот матч и судейство Казарцева вариантов может быть только два, полная профнепригодность данного персонажа либо занесли. Так ошибаться профессиональному судье невозможно, хотя Казарцев и профессионализм в одном предложении, это я зря.
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Mohnatiy
Поверим, поверим?
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Evincive
Что может заставить человека, окончившего Военную инженерно-космическую академию имени А. Ф. Можайского (2001) и Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (2009) пойти в судьи?
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Пользователь Huawei
Как можно так ошибиться 10 минут просматривая вар?
+3
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Виктор Литвинов
Ответ snake919
ты васек не ошибался , ты намеренно все делал.
А Краснодар этот дятел забыл?
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Hipper
Ответ T.RUS12
Господи, этот квоун еще судит? Еще имеет право высказывать что-то? Что футбол, что судьи у нас - болото...
Все имеет право высказываться)
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snake919
ты васек не ошибался , ты намеренно все делал.
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не левый питерец
это всего лишь ошибка..клоунада была..
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Сергей Круглов
Ответ Evincive
После того, что он насудил в приснопамятном матче "Спартака" с "Сочи" только пожизненная дисквалификация. Тогда был редкий случай, когда болельщики остальных клубов были солидарны в его абсолютном не профессионализме или .....
Или или
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Мельников Михаил
Совершить ошибку легко.
Но современные средства видеоповторов, как правило, дают возможность её признать.
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sintenced
Ответ T.RUS12
Господи, этот квоун еще судит? Еще имеет право высказывать что-то? Что футбол, что судьи у нас - болото...
Судя по количеству вью, которые он беспрестанно раздает, кто-то явно задался целью его отмыть.
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Alestern
ну в том то конкретном матче (2:2) Казарцев конечно мощно начудил... что уж говорить.
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Генадий Филимонов
Трудно пройти Спартак не поставить ему левую пенку, чтобы хозяева довольно урчали
+6
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Древний спартач
А ты не делай преднамеренных и очевидных ошибок , абстрагируйся от формы игроков и суди по факту , тогда и билеты на поезд сдавать не придётся .
+3
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Пользователь Имени
Нельзя таким людям судить и помимо Спартака принимал "офигенные" решения, со ссылками на "не тот показ эпизода".
Человек любит выделяться, принять решение понятное только ему это раз плюнуть. Тем более из каждого утюга говорят, что Казарцев гуру ВАР, трактовки правил и т.д.
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Тайосич
Все ошибаются, верно. Но не все ошибаются намеренно, потому что им занесли.
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Evincive
После того, что он насудил в приснопамятном матче "Спартака" с "Сочи" только пожизненная дисквалификация. Тогда был редкий случай, когда болельщики остальных клубов были солидарны в его абсолютном не профессионализме или .....
+26
-2
+24
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BarCa
«Все ошибаются и делают выводы. Помню в других матчах где он судил, многие тоже остались недовольными его судейством.
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Unnamed80
Казарцев 100 % входит в пул блатных судей. Ему еще много что будет сходить с рук
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