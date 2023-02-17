Казарцев о матче «Спартак» – «Сочи»: «Все ошибаются и делают выводы. Спокойно пройти «Спартак» за всю карьеру невозможно»
Василий Казарцев вспомнил о работе на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Судья назначил в ворота «Спартака» два пенальти в матче, прошедшем в августе 2020 года. После этого арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре Казарцев был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.
– Думаете, вас теперь всегда будут ассоциировать с той игрой?
– Такова наша участь. В РПЛ я отсудил 75 игр, но припоминают постоянно именно один-два матча, в том числе и этот. Значит, остальные игры прошли нормально, раз о них тишина. Зачастую об арбитрах составляют мнение, исходя из негативных моментов.
– Смирились с этим?
– Ну а что я могу сделать? В этом сезоне для меня было большим событием назначение на «Спартак», спустя 2,5 года. Был рад вернуться на «Открытие-Арену». На эту игру не нужна была дополнительная мотивация. Матч был непростой, но мы с коллегами справились.
– Страница перевернута?
– Для меня она была перевернута еще тогда. Все ошибаются, делают выводы и идут дальше. Снова работать на матче «Спартака» – знаковое событие для меня. Но я уверен, что большинство красно-белых фанатов не хотели меня видеть.
– Может ли судья за всю карьеру ни разу не поскользнуться на «Спартаке»?
– Те, кто их не судил, на нем еще не поскальзывались. У «Спартака» огромная армия поклонников и максимальное внимание в медиа, поэтому даже верное решение судьи может быть преподнесено как ошибка.
Пройти «Спартак» на протяжении всей карьеры тихо, спокойно и незаметно невозможно, – сказал Казарцев.
Но современные средства видеоповторов, как правило, дают возможность её признать.
Человек любит выделяться, принять решение понятное только ему это раз плюнуть. Тем более из каждого утюга говорят, что Казарцев гуру ВАР, трактовки правил и т.д.