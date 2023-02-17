Казарцев о матче «Спартак» – «Сочи»: «Все ошибаются и делают выводы. Спокойно пройти «Спартак» за всю карьеру невозможно»

вспомнил о работе на матче «Спартак» – « » (2:2).

Судья назначил в ворота « » два пенальти в матче, прошедшем в августе 2020 года. После этого арбитр прошел проверку на полиграфе. В сентябре Казарцев был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года.

– Думаете, вас теперь всегда будут ассоциировать с той игрой?

– Такова наша участь. В РПЛ я отсудил 75 игр, но припоминают постоянно именно один-два матча, в том числе и этот. Значит, остальные игры прошли нормально, раз о них тишина. Зачастую об арбитрах составляют мнение, исходя из негативных моментов.

– Смирились с этим?

– Ну а что я могу сделать? В этом сезоне для меня было большим событием назначение на «Спартак», спустя 2,5 года. Был рад вернуться на «Открытие-Арену». На эту игру не нужна была дополнительная мотивация. Матч был непростой, но мы с коллегами справились.

– Страница перевернута?

– Для меня она была перевернута еще тогда. Все ошибаются, делают выводы и идут дальше. Снова работать на матче «Спартака» – знаковое событие для меня. Но я уверен, что большинство красно-белых фанатов не хотели меня видеть.

– Может ли судья за всю карьеру ни разу не поскользнуться на «Спартаке»?

– Те, кто их не судил, на нем еще не поскальзывались. У «Спартака» огромная армия поклонников и максимальное внимание в медиа, поэтому даже верное решение судьи может быть преподнесено как ошибка.

Пройти «Спартак» на протяжении всей карьеры тихо, спокойно и незаметно невозможно, – сказал Казарцев.

🔥 Следите за возвращением РПЛ с бонусом в 17000 рублей!