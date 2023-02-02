«Ели либо пиццу, либо осетинские пироги по 2-3 раза в неделю в прошлом сезоне». Жоаозиньо о питании в «Сочи»

рассказал о том, как питаются игроки в «Сочи».

– Признавайтесь: сколько лишних килограммов привезли из отпуска?

– Осталось то же самое. Не увеличилось и не уменьшилось. На мясо не налегал.

– В «Сочи» игроки постоянно заказывают осетинские пироги. Вам они нравятся?

– Нормально, иногда кушаю – половину кусочка, не больше.

Это Цаллагов во всем виноват – он постоянно заказывает. В прошлом сезоне два-три раза в неделю ели либо пиццу, либо осетинские пироги.

– При Бердыеве пироги можно проносить в раздевалку?

– Уже пару раз было, пока он не против, – сказал бразильский полузащитник « ».