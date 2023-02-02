«Ели либо пиццу, либо осетинские пироги по 2-3 раза в неделю в прошлом сезоне». Жоаозиньо о питании в «Сочи»
Жоаозиньо рассказал о том, как питаются игроки в «Сочи».
– Признавайтесь: сколько лишних килограммов привезли из отпуска?
– Осталось то же самое. Не увеличилось и не уменьшилось. На мясо не налегал.
– В «Сочи» игроки постоянно заказывают осетинские пироги. Вам они нравятся?
– Нормально, иногда кушаю – половину кусочка, не больше.
Это Цаллагов во всем виноват – он постоянно заказывает. В прошлом сезоне два-три раза в неделю ели либо пиццу, либо осетинские пироги.
– При Бердыеве пироги можно проносить в раздевалку?
– Уже пару раз было, пока он не против, – сказал бразильский полузащитник «Сочи».
Я тут где-то видел ролик с Халком, где он за матч потерял 7 кило. Но он и сам не маленький :)