«Ели либо пиццу, либо осетинские пироги по 2-3 раза в неделю в прошлом сезоне». Жоаозиньо о питании в «Сочи»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Жоаозиньо Ибрагим Цаллагов Матч ТВ Сочи Питание Футбол

Жоаозиньо рассказал о том, как питаются игроки в «Сочи».

– Признавайтесь: сколько лишних килограммов привезли из отпуска?

– Осталось то же самое. Не увеличилось и не уменьшилось. На мясо не налегал.

– В «Сочи» игроки постоянно заказывают осетинские пироги. Вам они нравятся?

– Нормально, иногда кушаю – половину кусочка, не больше.

Это Цаллагов во всем виноват – он постоянно заказывает. В прошлом сезоне два-три раза в неделю ели либо пиццу, либо осетинские пироги.

– При Бердыеве пироги можно проносить в раздевалку?

– Уже пару раз было, пока он не против, – сказал бразильский полузащитник «Сочи».

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8 комментариев

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Тимоха
Да ужо. Вот такие пироги.
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haymaker
Ответ Злодей Спб
За матч футболист теряет 2-4 кило веса, поэтому сожрать потом пиццу-пироги-пасту и выпить пару литров жидкости - это даже вполне норм. Я тут где-то видел ролик с Халком, где он за матч потерял 7 кило. Но он и сам не маленький :)
2-4 кило воды, не будем забывать. В каллориях они жгут в районе тысячи.
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Константин Эсперов
Ответ Алексей Сметанин
Жирно,вкусно,профессионально))…
И сидя .
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Marduhai
Молодцы Ротенберги... подкармливают голодающих бразилов. А осетины сачкуют, вместо того, чтобы контракты легам раздавать - пирожками отделываются.
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Злодей Спб
За матч футболист теряет 2-4 кило веса, поэтому сожрать потом пиццу-пироги-пасту и выпить пару литров жидкости - это даже вполне норм.

Я тут где-то видел ролик с Халком, где он за матч потерял 7 кило. Но он и сам не маленький :)
+1
-1
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igor.igorev
Если еда не вредит работе на поле, то надо есть всё, что хочется. Хотя если кто-то наметил себе цель играть до 40 лет, то диету надо блюсти с юности. После 30 лет все нарушения сразу вылезут.
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здоровяк
Дзагоев заинтересован в игре за Сочи
+5
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Алексей Сметанин
Жирно,вкусно,профессионально))…
+5
-1
+4
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