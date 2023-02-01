заявил, что никогда не поставил бы в пример своим детям.

Напомним, в сентябре капитан «Мальорки» сказал: «Винисиус не должен оскорблять, принижать коллег. Он использует тему расизма в качестве джокера, когда его называют провокатором».

«Я возвращаюсь к тому, что сказал в прошлый раз, я не скажу намного больше.

Если бы завтра мне было нужно поставить детям в пример какого-нибудь игрока, я бы, может быть, назвал или , но никогда не смог бы назвать его», – сказал Раильо в интервью DAZN.

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