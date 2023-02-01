«Я бы поставил в пример детям Модрича или Бензема, но Винисиуса – никогда». Капитан «Мальорки» Раильо о вингере «Реала»
Антонио Раильо заявил, что никогда не поставил бы Винисиуса в пример своим детям.
Напомним, в сентябре капитан «Мальорки» сказал: «Винисиус не должен оскорблять, принижать коллег. Он использует тему расизма в качестве джокера, когда его называют провокатором».
«Я возвращаюсь к тому, что сказал в прошлый раз, я не скажу намного больше.
Если бы завтра мне было нужно поставить детям в пример какого-нибудь игрока, я бы, может быть, назвал Модрича или Бензема, но никогда не смог бы назвать его», – сказал Раильо в интервью DAZN.
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а я думал поведение человека приводят в сравнение. Каждый при своем, ок
Может нужно просто быстрее бегать? И не будет так бесить Винни?
Вот это полено ведь снова в ряду таких же. Что конкретно сделал плохого Винни?
И в итоге очевидно, что некорректно сравнивать жизненные пути людей в 37, 35 и 22 года. Ведь возможно, дай Винисиусу эти недостающие 13 лет и он станет идеальным примером для детей. Но не в 22. Мало кто в 22 может обхективно получить ярлык "пример для детей". Поэтому данное сравнение некорректно изначально.
Иногда до блеватни его размахивание руками
Может ждать скандала
В команде есть не менее техничный Родриго, менее чёрный но его почему то никто не бьет и не оскорбляет за цвет кожи.