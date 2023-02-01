«Я бы поставил в пример детям Модрича или Бензема, но Винисиуса – никогда». Капитан «Мальорки» Раильо о вингере «Реала»

Теги Карим Бензема Мальорка Ла Лига Реал Лука Модрич Антонио Раильо Винисиус Жуниор Футбол

Антонио Раильо заявил, что никогда не поставил бы Винисиуса в пример своим детям.

Напомним, в сентябре капитан «Мальорки» сказал: «Винисиус не должен оскорблять, принижать коллег. Он использует тему расизма в качестве джокера, когда его называют провокатором».

«Я возвращаюсь к тому, что сказал в прошлый раз, я не скажу намного больше.

Если бы завтра мне было нужно поставить детям в пример какого-нибудь игрока, я бы, может быть, назвал Модрича или Бензема, но никогда не смог бы назвать его», – сказал Раильо в интервью DAZN.

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41 комментарий

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Станислав Л
Ответ Полуэктов Пётр
Притом, что при обсуждении "объекта для примера детям" в расчет берется жизненный путь человека и сложившаяся репутация на текущий момент. И в итоге очевидно, что некорректно сравнивать жизненные пути людей в 37, 35 и 22 года. Ведь возможно, дай Винисиусу эти недостающие 13 лет и он станет идеальным примером для детей. Но не в 22. Мало кто в 22 может обхективно получить ярлык "пример для детей". Поэтому данное сравнение некорректно изначально.
Притом, что при обсуждении "объекта для примера детям" в расчет берется жизненный путь человека
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а я думал поведение человека приводят в сравнение. Каждый при своем, ок
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ex1s.ATM
Ответ King Ragnar
Модрича и не бьют так нещадно. Винисисус своей реакцией совершенно несдержан, понятное дело, молод еще. Но столько фолов, причем порой чрезмерно жестоких, еще и пренебрегаемых судьями, совершают только на Неймаре, наверное, или на молодом Месси
Советую посмотреть статистику прошлого сезона по фолам на нем и на Феликсе. Ты удивишься изрядно.
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Rio (BLR)
Испанских дуболомов просто бесит что их оббегают и обводят.
Может нужно просто быстрее бегать? И не будет так бесить Винни?

Вот это полено ведь снова в ряду таких же. Что конкретно сделал плохого Винни?
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Полуэктов Пётр
Ответ Станислав Л
при чем здесь 13 лет, если он про прямо сейчас говорит?
Притом, что при обсуждении "объекта для примера детям" в расчет берется жизненный путь человека и сложившаяся репутация на текущий момент.
И в итоге очевидно, что некорректно сравнивать жизненные пути людей в 37, 35 и 22 года. Ведь возможно, дай Винисиусу эти недостающие 13 лет и он станет идеальным примером для детей. Но не в 22. Мало кто в 22 может обхективно получить ярлык "пример для детей". Поэтому данное сравнение некорректно изначально.
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Goofts
Ответ Футбол_это_жизнь
Игрок хороший, как человек не очень. И те кто оправдывают его, мол часто бьют по ногам видимо не смотрят матчи. Он с первых минут все решения судей встречает возмущениями, машет руками и начинает что-то кричать соперникам. А если это происходит на бернабеу у парня крышу сносит вообще. В команде есть не менее техничный Родриго, менее чёрный но его почему то никто не бьет и не оскорбляет за цвет кожи.
Если честно - очень мерзко себя ведёт, хоть и восхищён его футбольным талантом
Иногда до блеватни его размахивание руками
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окечуква
Рядом с Винисиусом играют Родриго и Милитао. Ещё есть Менди, например. Но разговор в контексте расизма и неуважения всегда идёт о Винисиусе. Странно, удивительно.
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Wizard Harry
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Липовые ЗМ были у Месси, но не у Модрича.
Липовые и у одного и у второго)
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Хызыр
Я бы поставил в пример ребенку Бензема, если бы хотел, что бы он стал режиссером
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Wizard Harry
Фан Реала со стажем, но говорить что Модрич - хороший человек?🫢 Он самый опасный вид человека, стопроцентная тихоня, паинька, который с бандюками пол карьеры прошел в Хорватии и липовый ЗМ получил, мило улыбаясь.
Липовые ЗМ были у Месси, но не у Модрича.
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Konstantin Frolov
Ответ corazón blanco
Модрич идеальный пример для подражания. Прекрасный игрок, отличный человек, абсолютно не конфликтный, отрабатывает на всех участках поля и никогда не был замещан в каких-либо скандалах.
Ну как сказать, и у него тёмные стороны есть. Изподтишка любит по ногам лупить, особенно когда команда проигрывает. Артур, который в лазарет после класико отъехал из-за него не даст соврать
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Dastanation
Сравнивать чувака которому чуть за 20, и людей кому глубоко за 30. Тем более Винисиус судя по всему обучаемый, слушает тренеров и партнеров по команде, судя по его прогрессу. А соперников и болельщиков других команд, которые его оскорбляют он уважать не обязан, с возрастом это пройдет и он перестанет на них реагировать, Роналду тоже похожим образом вел себя но потом изменился, возмужает.
Модрич никогда себя так не вел, ибо он не обезьяна (не потому что вини не белый, и белые могут быть обезьянами)
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Рустам Микогазиев
это потому что он чёрный
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Football poet
Ответ Dastanation
Сравнивать чувака которому чуть за 20, и людей кому глубоко за 30. Тем более Винисиус судя по всему обучаемый, слушает тренеров и партнеров по команде, судя по его прогрессу. А соперников и болельщиков других команд, которые его оскорбляют он уважать не обязан, с возрастом это пройдет и он перестанет на них реагировать, Роналду тоже похожим образом вел себя но потом изменился, возмужает.
Ну Модрич и в 20 лет был вообще не скандальным и зрелым для своих лет
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Станислав Л
Ответ Полуэктов Пётр
Модричу 37, Бензема 35, Винисиусу 22. За 13 лет разницы может так много всего произойти... Это просто некорректно даже начинать сравнивать.
при чем здесь 13 лет, если он про прямо сейчас говорит?
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King_X
Ну все, Раильо, попался расист
Может ждать скандала
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Buharoid
Ответ atomio
Если хочешь стать режиссером - то вполне 😅
Смотря в каком жанре.
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corazón blanco
Ответ Артём Никулин
Еще как был замешан. Его вся Хорватия хейтила из-за связей с президентом Динамо, который отмывал деньги.
Суд его полностью оправдал, болельщики Хорватии его тоже простили и сейчас боготворят его у себя на Родине.
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nugoboss
Ответ Белые штаны Хави
бодать головой соперника не лучший пример для ребёнка)
Если вы хотите чтобы он как мужик имел честь и уважение то это даже необходимо в некоторых случаях
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Футбол_это_жизнь
Игрок хороший, как человек не очень. И те кто оправдывают его, мол часто бьют по ногам видимо не смотрят матчи. Он с первых минут все решения судей встречает возмущениями, машет руками и начинает что-то кричать соперникам. А если это происходит на бернабеу у парня крышу сносит вообще.
В команде есть не менее техничный Родриго, менее чёрный но его почему то никто не бьет и не оскорбляет за цвет кожи.
+4
0
+4
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ПомБур-Шиномонтажник
Ответ Wizard Harry
Фан Реала со стажем, но говорить что Модрич - хороший человек?🫢 Он самый опасный вид человека, стопроцентная тихоня, паинька, который с бандюками пол карьеры прошел в Хорватии и липовый ЗМ получил, мило улыбаясь.
Липовый ЗМ? Смешно
+2
-2
0
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atomio
Ответ sintenced
Бензема - тот ещё пример для подражания.
Если хочешь стать режиссером - то вполне 😅
+3
-2
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Scorpion
В сборной Бразилии что так не выделывался когда вылетел. Тоже мне петушок.
+5
0
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Я Гражданин Мира
А кто Кокорина пример привёл бы ?
+1
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sintenced
Бензема - тот ещё пример для подражания.
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-3
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corazón blanco
Ответ Рома Голованов
Сразу вспоминается его уход из ТТХ. Вот уж идеальный игрок, ей богу.
Да, это не самый красивый поступок, пропуская тренировки. Но Вы же не знаете суть, которая отлично описана в его автобиографии. Если вкратце, он так поступил после того, как Леви несколько раз соглашался, затем снова отказывался его продавать. И когда он уже прибыл в Мадрид для подписания контракта, Леви снова отказал. Не оправдываю его в этом, но понять его тоже можно. Леви тоже очень не красиво поступил, что вынудило Модрича на такой поступок. Но ведь ни до, ни после такого никогда не повторялось и Модрич был всегда образцовым профессионалом.
+4
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