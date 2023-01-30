Амельченко о Смородской: «Ольга Юрьевна любила после игры забежать в раздевалку и поделиться эмоциями. Мы еле успевали полотенцами окутаться»

Теги Локомотив Антон Амельченко Юрий Красножан премьер-лига Россия Гильерме Ольга Смородская Футбол

Антон Амельченко вспомнил период карьеры в «Локомотиве».

– Как попали в «Локомотив» и почему вам не давали там играть?

– По итогам хорошего сезона в «Ростове» у меня возник вариант с «Локомотивом». Были определенные сомнения, но в то же время я твердо понимал, что это шаг вперед. В той стрессовой ситуации я принял неверное решение, судя по всему.

Почему не давали играть в «Локомотиве? Это вопрос не ко мне. Я выжимал из себя все. Я сыграл почти все контрольные матчи, и только в конце подготовительного этапа в спаррингах стал играть Гиля (Гильерме – прим. Sports.ru), и сезон в воротах начал он. Знаете, обид ни на кого у меня нет. Помимо нас, в команде были еще вратари, и они тоже хотели играть, но у тренера и руководства были свои соображения.

– Что знаете про скандал с увольнением Красножана?

– Деталей я не знаю, но в любом случае, наверное, нужен серьезный повод для увольнения тренера посреди сезона, когда команда является реальным претендентом на медали.

– Как с командой взаимодействовала Смородская?

– Мы с Ольгой Юрьевной из одного города, но мне это не помогло заиграть в «Локомотиве». А так, она любила после игры забежать в раздевалку поделиться эмоциями с футболистами, и мы еле успевали окутаться полотенцами, – сказал Амельченко.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тот самый Кадрус
Футболисты Локо, чьи дули успела увидеть Смородская, где они сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gradonachalnick
не успевали наверное )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Смирнов
Так наверно не просто так спешила , а вы обламывали тетеньку со своими полотенцами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Шалунья.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin_CR7
«Так, ребята, в атаке пошире, в защите поуже».
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
Так она специально и забегала, в надежде, что не все успеют закутаться)))
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федот Евграфович
Она совсем по другой причине забегала в раздевалку! :))))) У неё очень острый взгляд ниже пояса :)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Korney
Старая развратница 🤣
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faust Doc
Ах Оленька Юрьевна, ах горяча)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mitya26
А она успевала укутываться сама?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий