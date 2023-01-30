Амельченко о Смородской: «Ольга Юрьевна любила после игры забежать в раздевалку и поделиться эмоциями. Мы еле успевали полотенцами окутаться»

вспомнил период карьеры в « ».

– Как попали в «Локомотив» и почему вам не давали там играть?

– По итогам хорошего сезона в «Ростове» у меня возник вариант с «Локомотивом». Были определенные сомнения, но в то же время я твердо понимал, что это шаг вперед. В той стрессовой ситуации я принял неверное решение, судя по всему.

Почему не давали играть в «Локомотиве? Это вопрос не ко мне. Я выжимал из себя все. Я сыграл почти все контрольные матчи, и только в конце подготовительного этапа в спаррингах стал играть Гиля (Гильерме – прим. Sports.ru), и сезон в воротах начал он. Знаете, обид ни на кого у меня нет. Помимо нас, в команде были еще вратари, и они тоже хотели играть, но у тренера и руководства были свои соображения.

– Что знаете про скандал с увольнением ?

– Деталей я не знаю, но в любом случае, наверное, нужен серьезный повод для увольнения тренера посреди сезона, когда команда является реальным претендентом на медали.

– Как с командой взаимодействовала ?

– Мы с Ольгой Юрьевной из одного города, но мне это не помогло заиграть в «Локомотиве». А так, она любила после игры забежать в раздевалку поделиться эмоциями с футболистами, и мы еле успевали окутаться полотенцами, – сказал Амельченко.