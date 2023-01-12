Анчелотти о матче с «Валенсией»: «Реал» не показал свой лучший уровень, но мы в финале. Победить может лишь тот, кто туда попадает»
Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Валенсией».
«Реал» обыграл команду Дженнаро Гаттузо (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/2 финала Суперкубка Испании.
«Пришлось тяжело, это был вечер страданий. После их гола все осложнилось. Но отличительная черта этого клуба: «До конца, вперед, «Реал»!» Мы в финале, и лишь тот, кто попадает туда, может победить.
В первом тайме мы контролировали игру. Но во втором снизили уровень. Мы едва создавали моменты, в дополнительное время смогли добавить. Очевидно, что мы не показали свой лучший уровень, но добились результата.
Нам немного не хватило свежести, мы лишь недавно вернулись после перерыва, нужно поработать. Команда не развалилась, это мне очень нравится», – отметил главный тренер «Реала».
чел набросить решил, а ты фактами против него. нечестно))))
«Барселона» в матче со «Спортингом Хихон» (6:0) пробила свой 17-й, 18-й и 19-й пенальти в сезоне, тем самым установив рекорд по числу пробитых за сезон пенальти, опередив «Бетис», пробивший в сезоне 1986/87 16 одиннадцатиметровых ударов.
Напомним, что «Барселона» также чаще всех играла в большинстве в Лиге Чемпионов (30), имея преимущество в 10 удалений перед ближайшим преследователем
_________________________
«Барселона» установила рекорд по пенальти в ЛЧ
«Барселона» в гостях одержала победу над «Ференцварошем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Третий мяч был забит с пенальти.
Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая пробивала пенальти в пяти матчах подряд.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» дома сыграет с «Ювентусом».
________________________
Аргентина побила рекорд ЧМ по пенальти. Месси бил с точки 5 раз
Сборная Аргентины исполнила рекордное число одиннадцатиметровых на ЧМ-2022.
Команда Лионеля Скалони била с точки пять раз. Форвард Лионель Месси забил четырежды, а один его удар парировал вратарь Польши Войчех Шченсны.
Аргентинцы превзошли достижение Португалии, которая на ЧМ-1966 исполняла пенальти 4 раза. Столько же ударов было у Нидерландов в 1978 году. И Эйсебио, и Роб Ренсенбринк реализовали по 4 одиннадцатиметровых.
__________________________
Чет я не видел тебя с осудительными комментариями под этими новостями
ТЫ МАТЧ ВООБЩЕ СМОТРЕЛ?!
Совсем с дубу рухнул...