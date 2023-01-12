Анчелотти о матче с «Валенсией»: «Реал» не показал свой лучший уровень, но мы в финале. Победить может лишь тот, кто туда попадает»

подвел итоги матча с «Валенсией».

«Реал» обыграл команду Дженнаро Гаттузо (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Пришлось тяжело, это был вечер страданий. После их гола все осложнилось. Но отличительная черта этого клуба: «До конца, вперед, «Реал»!» Мы в финале, и лишь тот, кто попадает туда, может победить.

В первом тайме мы контролировали игру. Но во втором снизили уровень. Мы едва создавали моменты, в дополнительное время смогли добавить. Очевидно, что мы не показали свой лучший уровень, но добились результата.

Нам немного не хватило свежести, мы лишь недавно вернулись после перерыва, нужно поработать. Команда не развалилась, это мне очень нравится», – отметил главный тренер « ».