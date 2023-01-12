Анчелотти о матче с «Валенсией»: «Реал» не показал свой лучший уровень, но мы в финале. Победить может лишь тот, кто туда попадает»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Валенсией».

«Реал» обыграл команду Дженнаро Гаттузо (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Пришлось тяжело, это был вечер страданий. После их гола все осложнилось. Но отличительная черта этого клуба: «До конца, вперед, «Реал»!» Мы в финале, и лишь тот, кто попадает туда, может победить. 

В первом тайме мы контролировали игру. Но во втором снизили уровень. Мы едва создавали моменты, в дополнительное время смогли добавить. Очевидно, что мы не показали свой лучший уровень, но добились результата.

Нам немного не хватило свежести, мы лишь недавно вернулись после перерыва, нужно поработать. Команда не развалилась, это мне очень нравится», – отметил главный тренер «Реала».

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16 комментариев

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Stasinho7
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Ответ Faulheit
«Барселона» заработала 19-й пенальти и установила рекорд примеры за один сезон «Барселона» в матче со «Спортингом Хихон» (6:0) пробила свой 17-й, 18-й и 19-й пенальти в сезоне, тем самым установив рекорд по числу пробитых за сезон пенальти, опередив «Бетис», пробивший в сезоне 1986/87 16 одиннадцатиметровых ударов. Напомним, что «Барселона» также чаще всех играла в большинстве в Лиге Чемпионов (30), имея преимущество в 10 удалений перед ближайшим преследователем _________________________ «Барселона» установила рекорд по пенальти в ЛЧ «Барселона» в гостях одержала победу над «Ференцварошем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Третий мяч был забит с пенальти. Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая пробивала пенальти в пяти матчах подряд. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» дома сыграет с «Ювентусом». ________________________ Аргентина побила рекорд ЧМ по пенальти. Месси бил с точки 5 раз Сборная Аргентины исполнила рекордное число одиннадцатиметровых на ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони била с точки пять раз. Форвард Лионель Месси забил четырежды, а один его удар парировал вратарь Польши Войчех Шченсны. Аргентинцы превзошли достижение Португалии, которая на ЧМ-1966 исполняла пенальти 4 раза. Столько же ударов было у Нидерландов в 1978 году. И Эйсебио, и Роб Ренсенбринк реализовали по 4 одиннадцатиметровых. __________________________ Чет я не видел тебя с осудительными комментариями под этими новостями
"один клуб уже больше 10ти лет пробивает больше всех пенальти"

чел набросить решил, а ты фактами против него. нечестно))))
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Raul14
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Ответ GuruFutbola
Позорный физрук будет наказан Маэстро Хави за трусливую игру
Пеллегрини никто еще так не оскорблял! За это банкрот получит 3 от Бетиса! Приятного просмотра!
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Raul14
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Ответ Faulheit
«Барселона» заработала 19-й пенальти и установила рекорд примеры за один сезон «Барселона» в матче со «Спортингом Хихон» (6:0) пробила свой 17-й, 18-й и 19-й пенальти в сезоне, тем самым установив рекорд по числу пробитых за сезон пенальти, опередив «Бетис», пробивший в сезоне 1986/87 16 одиннадцатиметровых ударов. Напомним, что «Барселона» также чаще всех играла в большинстве в Лиге Чемпионов (30), имея преимущество в 10 удалений перед ближайшим преследователем _________________________ «Барселона» установила рекорд по пенальти в ЛЧ «Барселона» в гостях одержала победу над «Ференцварошем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Третий мяч был забит с пенальти. Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая пробивала пенальти в пяти матчах подряд. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» дома сыграет с «Ювентусом». ________________________ Аргентина побила рекорд ЧМ по пенальти. Месси бил с точки 5 раз Сборная Аргентины исполнила рекордное число одиннадцатиметровых на ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони била с точки пять раз. Форвард Лионель Месси забил четырежды, а один его удар парировал вратарь Польши Войчех Шченсны. Аргентинцы превзошли достижение Португалии, которая на ЧМ-1966 исполняла пенальти 4 раза. Столько же ударов было у Нидерландов в 1978 году. И Эйсебио, и Роб Ренсенбринк реализовали по 4 одиннадцатиметровых. __________________________ Чет я не видел тебя с осудительными комментариями под этими новостями
Да он обыкновенный школьник, который начал смотреть футбол с 2015го, когда ему было 3 годика...
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arspurs9
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Ответ dmitromixailuk
Фанат тотенхэма, ты открывай прошлый сезон и смотри благодаря кому Реал выиграл ЛЧ и Ла Лигу, у Винни с Бенземой убойная связка, ты какую то ахинею пишешь, поговорить не поговорить, Реал это тебе не какой там Оренбург. По поводу руинера, это ещё года полтора назад было актуально, сейчас же, над твоей ахинеей можно только посмеяться
О, клоуны подъехали. Полагаю, моя фраза в следующем же комментарии о том, что в прошлом сезоне Винисиус играл на порядок лучше - невидимая? Тогда тебе вначале к врачу, прежде чем открывать рот и пытаться что-то сказать взрослым людям.
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dmitromixailuk
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Ответ arspurs9
При всем прогрессе Винисиуса, с ним давно стоит в раздевалке ветеранам очень жестко поговорить. Я не помню в Реале давно такого руинера, как он. Даже Карим в свои худшие годы не порол столько моментов. Что бы прошел матч без упущенного 100-процентного момента бразильцем - редкость.
Фанат тотенхэма, ты открывай прошлый сезон и смотри благодаря кому Реал выиграл ЛЧ и Ла Лигу, у Винни с Бенземой убойная связка, ты какую то ахинею пишешь, поговорить не поговорить, Реал это тебе не какой там Оренбург. По поводу руинера, это ещё года полтора назад было актуально, сейчас же, над твоей ахинеей можно только посмеяться
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gPk
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Когда этого уже физрука из клуба вышвырнут..Пусть со своим антифутболом обратно в Эвертон идет
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Faulheit
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Ответ rigobersong
Реал пробил 11й пенальти в сезоне, а ведь даже половину игр не сыграно:) Первый показатель в Европе, совпадение?:) Или мы опять в домике и ничего не видим?:) Вот реально, один клуб уже больше 10ти лет пробивает больше всех пенальти, но это совпадение:)🤣🤣🤣 Интересно готовы ли глоры риала поклясться своими родными, что реал судят честно и справедливо, а не тащат в каждом втором матче:)) Скорее всего нет, все и так очевидно:) Сейчас снова заплачут и будут ботами минусовать:) Они такие читаемые:)
«Барселона» заработала 19-й пенальти и установила рекорд примеры за один сезон

«Барселона» в матче со «Спортингом Хихон» (6:0) пробила свой 17-й, 18-й и 19-й пенальти в сезоне, тем самым установив рекорд по числу пробитых за сезон пенальти, опередив «Бетис», пробивший в сезоне 1986/87 16 одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, что «Барселона» также чаще всех играла в большинстве в Лиге Чемпионов (30), имея преимущество в 10 удалений перед ближайшим преследователем

_________________________

«Барселона» установила рекорд по пенальти в ЛЧ

«Барселона» в гостях одержала победу над «Ференцварошем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Третий мяч был забит с пенальти.

Таким образом, «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая пробивала пенальти в пяти матчах подряд.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» дома сыграет с «Ювентусом».
________________________

Аргентина побила рекорд ЧМ по пенальти. Месси бил с точки 5 раз

Сборная Аргентины исполнила рекордное число одиннадцатиметровых на ЧМ-2022.

Команда Лионеля Скалони била с точки пять раз. Форвард Лионель Месси забил четырежды, а один его удар парировал вратарь Польши Войчех Шченсны.

Аргентинцы превзошли достижение Португалии, которая на ЧМ-1966 исполняла пенальти 4 раза. Столько же ударов было у Нидерландов в 1978 году. И Эйсебио, и Роб Ренсенбринк реализовали по 4 одиннадцатиметровых.
__________________________

Чет я не видел тебя с осудительными комментариями под этими новостями
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GuruFutbola
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Позорный физрук будет наказан Маэстро Хави за трусливую игру
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arspurs9
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Ответ Sundance Neeskens
Он всё больше Робиньо напоминает. Казалось, что в прошлом сезоне наконец начался прогресс, но тут опять за старое взялся.
В принципе, да. Прошлый сезон и этот - небо и земля. Сильно сократилось количество ассистирующий действий в атаке, если раньше он часто грузил и отдавал, сейчас есть вариант или нет - лезет обыгрывать. Это хорошо в матчах турнира, когда есть гандикап. Но не в игре на вылет, когда и так тяжело идет. А когда на в компенсированное время тебе выкатывают идеальный момент 1 на 1, нужно засовывать свое "бразильское эго" и реализовывать. Он даже тут вместо простого и надежного удара решил сблизиться и по пижонски (именно по пижонски) прокинуть мяч мимо вратаря, что бы было красиво.
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Дороф
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Ответ rigobersong
Реал пробил 11й пенальти в сезоне, а ведь даже половину игр не сыграно:) Первый показатель в Европе, совпадение?:) Или мы опять в домике и ничего не видим?:) Вот реально, один клуб уже больше 10ти лет пробивает больше всех пенальти, но это совпадение:)🤣🤣🤣 Интересно готовы ли глоры риала поклясться своими родными, что реал судят честно и справедливо, а не тащат в каждом втором матче:)) Скорее всего нет, все и так очевидно:) Сейчас снова заплачут и будут ботами минусовать:) Они такие читаемые:)
Зря трачу своё время, но...
ТЫ МАТЧ ВООБЩЕ СМОТРЕЛ?!

Совсем с дубу рухнул...
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Sundance Neeskens
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Ответ arspurs9
При всем прогрессе Винисиуса, с ним давно стоит в раздевалке ветеранам очень жестко поговорить. Я не помню в Реале давно такого руинера, как он. Даже Карим в свои худшие годы не порол столько моментов. Что бы прошел матч без упущенного 100-процентного момента бразильцем - редкость.
Он всё больше Робиньо напоминает. Казалось, что в прошлом сезоне наконец начался прогресс, но тут опять за старое взялся.
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arspurs9
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При всем прогрессе Винисиуса, с ним давно стоит в раздевалке ветеранам очень жестко поговорить. Я не помню в Реале давно такого руинера, как он. Даже Карим в свои худшие годы не порол столько моментов. Что бы прошел матч без упущенного 100-процентного момента бразильцем - редкость.
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Александра Александрова
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Кличко это ты ?)
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rigobersong
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Реал пробил 11й пенальти в сезоне, а ведь даже половину игр не сыграно:) Первый показатель в Европе, совпадение?:) Или мы опять в домике и ничего не видим?:) Вот реально, один клуб уже больше 10ти лет пробивает больше всех пенальти, но это совпадение:)🤣🤣🤣 Интересно готовы ли глоры риала поклясться своими родными, что реал судят честно и справедливо, а не тащат в каждом втором матче:)) Скорее всего нет, все и так очевидно:) Сейчас снова заплачут и будут ботами минусовать:) Они такие читаемые:)
+4
-11
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Raul14
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Ответ SCHOKKKK
Тяжко Реалу будет с Бетисом😂
Точно! Учитывая то, какая крепкая эта команда, не стоит ждать лёгкой прогулки)
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SCHOKKKK
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Тяжко Реалу будет с Бетисом😂
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