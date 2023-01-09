Байрамян о молодых игроках: «Сейчас пихаешь, а тебе могут сказать: «А я считаю вот так». И ты думаешь: «Блин, мало ли что ты считаешь?» Меня учили слушать старших»

считает, что воспитан иначе, чем современные молодые футболисты.

– Ты один из самых опытных в команде сейчас. Ощущаешь это?

– На самом деле не думал, что в 30 лет стану одним из самых опытных. Это немного смущает, потому что когда я в свое время был молодым, 30-летние были такими середняками. Тогда хватало ребят, которым 34-35 лет.

Но раз так случилось, я стараюсь по максимум помогать молодежи. Не скажу, что эта ответственность как-то давит на меня, просто она есть. Ты понимаешь, что в команде много 18-20-летних ребят, им нужно подсказывать, что-то рассказывать. А я же любитель поговорить (улыбается).

Но этим занимаюсь не только я, а все старожилы команды. Чтобы молодые чувствовали себя, как свои, и делали на поле то, что нужно.

– Молодое поколение футболистов – оно другое?

– 100%.

– В чем это выражается?

– В воспитании. Что в спорте, что в быту, что в жизни – все идет от воспитания. Как воспитали родители нас – это отношение к старшим. Слушать их, не отвечать, даже, если где-то старший не прав. Меня так учили.

Нынешнее поколение молодежи учат совсем другому. Что ты можешь высказать всем свое мнение, независимо от того, кто перед тобой. Не говорю, что молодые – грубияны и нахалы, нет. Это уже как старший будет позволять общаться с собой – так и будет.

Со мной молодые уважительно общаются – вопросов нет. Они классные ребята, но все равно другие. Не в праве говорить – плохо это или хорошо. Они живут в современном мире. Значит, мир и футбол такие.

Конечно, для меня правильнее, чтобы они вели себя так, как вел себя я. Когда мне пихали, а я даже если и хотел что-то сказать, но мне так пихали, что я молчал. Думал: «Ладно».

А сейчас – пихаешь, а тебе могут сказать: «А я считаю вот так». И ты думаешь: «Блин, ну мало ли что ты считаешь?» – сказал полузащитник « » с улыбкой.