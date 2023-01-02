Лукас Перес заплатил полмиллиона евро «Кадису», чтобы перейти в «Депортиво». Форвард хочет помочь клубу из родного города подняться из 3-го дивизиона
Лукас Перес заплатил сотни тысяч евро, чтобы вернуться в клуб из родного города.
34-летний форвард перешел из «Кадиса» в «Депортиво» из Ла-Коруньи – своего родного города.
Чтобы вернуться в клуб, за который он ранее выступал, Перес оплатит почти половину суммы за трансфер из «Кадиса» – 493 тысячи евро из одного миллиона. Остальную сумму выплатил «Депортиво», играющий в третьем дивизионе Испании.
Кроме того, экс-игрок «Арсенала» отказался от 900 тысяч евро, которые он мог получить в «Кадисе» до конца сезона.
Перес намерен помочь клубу подняться как минимум в Сегунду. Его статистику можно найти здесь.
Заплатил сотни тысяч
Заплатил 493 тысячи
Надеюсь ему удастся помочь