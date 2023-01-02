Лукас Перес заплатил полмиллиона евро «Кадису», чтобы перейти в «Депортиво». Форвард хочет помочь клубу из родного города подняться из 3-го дивизиона

Теги Депортиво Ла Лига трансферы Кадис Д3 Испания Лукас Перес деньги Футбол

Лукас Перес заплатил сотни тысяч евро, чтобы вернуться в клуб из родного города.

34-летний форвард перешел из «Кадиса» в «Депортиво» из Ла-Коруньи – своего родного города.

Чтобы вернуться в клуб, за который он ранее выступал, Перес оплатит почти половину суммы за трансфер из «Кадиса» – 493 тысячи евро из одного миллиона. Остальную сумму выплатил «Депортиво», играющий в третьем дивизионе Испании.

Кроме того, экс-игрок «Арсенала» отказался от 900 тысяч евро, которые он мог получить в «Кадисе» до конца сезона.

Перес намерен помочь клубу подняться как минимум в Сегунду. Его статистику можно найти здесь.

8 комментариев

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romanisti89
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Заплатил полмиллиона
Заплатил сотни тысяч
Заплатил 493 тысячи
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Вакилич
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Ответ AntonKra
Куда занесло Депортиво, а помнится в начале нулевых шумел в Европе и даже в финал выходил.
Депор в финале? Это в каком году? Вроде не было такого. Максимум полуфинал.
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Арсений Элин
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Вот это поступок! А не пустые обещания и клятвы в верности клубу! )
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AntonKra
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Куда занесло Депортиво, а помнится в начале нулевых шумел в Европе и даже в финал выходил.
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Alex Legend
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Редкая история в современном футболе
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Tigo_Volchara93
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Просто красавец !
Надеюсь ему удастся помочь
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alexis2020
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Эх. Не раскрылся в Арсенале. Хотя в чьи то ворота хет-трик делал
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Aleex Trianon
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https://vk.com/depor_media ребят заходите в группу про Депортиво
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