Лукас Перес заплатил полмиллиона евро «Кадису», чтобы перейти в «Депортиво». Форвард хочет помочь клубу из родного города подняться из 3-го дивизиона

заплатил сотни тысяч евро, чтобы вернуться в клуб из родного города.

34-летний форвард перешел из «Кадиса» в «Депортиво» из Ла-Коруньи – своего родного города.

Чтобы вернуться в клуб, за который он ранее выступал, Перес оплатит почти половину суммы за трансфер из « » – 493 тысячи евро из одного миллиона. Остальную сумму выплатил « », играющий в третьем дивизионе .

Кроме того, экс-игрок «Арсенала» отказался от 900 тысяч евро, которые он мог получить в «Кадисе» до конца сезона.

Перес намерен помочь клубу подняться как минимум в . Его статистику можно найти здесь.