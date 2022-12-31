«Канзас-Сити» из МЛС предлагал Роналду почти столько же, сколько «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду МЛС Канзас-Сити высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фабрицио Романо Футбол

«Канзас-Сити» хотел подписать Криштиану Роналду.

Как сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман, по деньгам предложение клуба МЛС было очень близким к предложению «Аль-Насра».

В Саудовской Аравии оклад Роналду составит 75 млн долларов в год, с учетом бонусов и коммерческих выплат сумма увеличится до 200 млн.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, команда Роналду вела переговоры с «Канзас-Сити» еще до интервью Пирсу Моргану.

В итоге Роналду выбрал «Аль-Наср».

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14 комментариев

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Семен Войнов
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Между США и Аравией выбрать последнюю , но это опять очередное провальное решение .
Раз рональда не виновен в деле с Майоргой, то и ехал бы туда смело. США -это то место , где можно было красиво и успешно завершить карьеру , под полными стадионами и с пиар-освещением на весь мир .
Но Кринж выбрал арабов . Даже если в США и налоги , а в Аравии их нет , то мог бы и пожертвовать этими деньгами . Не бедный же . Зато наследие сохранил бы свое .
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gPk
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Ответ Дима Зезуль
Выбрал мечту, а не деньги, уважению парню. Доказал в 37 лет, что главное Лига чемпионов и титулы
Во-во.Мечта превыше всего.Жаль ,что в своё время он Хави кидал предьявы , мол в Катар уезжают только доигрывать.Но все мы знаем что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-5 чемпионатов мира по уровню игры ,а Катар - колхозная лига.Верно?)
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Jordan95
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Ронька просто любитель арабских стран. Он вечно тусит где-то в Дубаях.
Да у него и бывший близкий друг марокканец))

Так что не удивлён. Будет себя там шейхом чувствовать, а вокруг прислуги бегать.
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Blaumerc
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Ответ Максим Макеев
с другой стороны если обвинения очень серьёзные то есть интерпол для экстрадиции но никаких заявок туда по рону не было
За обвинения по изнасилованию в интерпол не обращаются.
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gPk
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Ответ Виктор Петров
А в Марокко его изнасиловали и не только в Марокко
Ты про Бадра?Или про сборную?
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Direct free kick
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Чтобы ему пришили дело майорги? Конечно он им отказал
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Даниэль Алисса Алисса
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Так ало,это разные вещи.
В США налог на большие зарплаты,а в СА его нет.
В США ему бы пришлось отдавать часть зарплаты государству,а в Саудовской Аравии все будет доставаться ему.
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Зверёк
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Ответ Максим Макеев
с другой стороны если обвинения очень серьёзные то есть интерпол для экстрадиции но никаких заявок туда по рону не было
Согласен,хоть кто-то сказал об этом.
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Дима Зезуль
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Выбрал мечту, а не деньги, уважению парню. Доказал в 37 лет, что главное Лига чемпионов и титулы
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GuruFutbola
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Понял, что не потянет уровень млс
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Зверёк
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Ответ Dmitriy6354
В США Роналду бы предъявили обвинение в ИЗНАСИЛОВАНИИ. Так что, скорее всего, он туда и не поехал.
Думаю дело не в этом.Клуб МЛС не сможет повторить предложение саудитов в размере 200млн.Суд он спокойно выиграет с хорошими юристами,и МЛС привлекательнее с маркетинговой стороны но все равно это все не равносильно 200миллионам.Обвинения в изнасиловании бред,и хватит уже собирать плюсики на этом.
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Виктор Петров
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Ответ Dmitriy6354
В США Роналду бы предъявили обвинение в ИЗНАСИЛОВАНИИ. Так что, скорее всего, он туда и не поехал.
А в Марокко его изнасиловали и не только в Марокко
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Максим Макеев
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Ответ Dmitriy6354
В США Роналду бы предъявили обвинение в ИЗНАСИЛОВАНИИ. Так что, скорее всего, он туда и не поехал.
с другой стороны если обвинения очень серьёзные то есть интерпол для экстрадиции но никаких заявок туда по рону не было
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Dmitriy6354
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В США Роналду бы предъявили обвинение в ИЗНАСИЛОВАНИИ. Так что, скорее всего, он туда и не поехал.
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