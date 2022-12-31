«Канзас-Сити» из МЛС предлагал Роналду почти столько же, сколько «Аль-Наср»

«Канзас-Сити» хотел подписать .

Как сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман, по деньгам предложение клуба было очень близким к предложению « ».

В Саудовской Аравии оклад Роналду составит 75 млн долларов в год, с учетом бонусов и коммерческих выплат сумма увеличится до 200 млн.

Как отмечает инсайдер , команда Роналду вела переговоры с « » еще до интервью Пирсу Моргану.

В итоге Роналду выбрал «Аль-Наср».

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