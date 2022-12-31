«Канзас-Сити» из МЛС предлагал Роналду почти столько же, сколько «Аль-Наср»
«Канзас-Сити» хотел подписать Криштиану Роналду.
Как сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман, по деньгам предложение клуба МЛС было очень близким к предложению «Аль-Насра».
В Саудовской Аравии оклад Роналду составит 75 млн долларов в год, с учетом бонусов и коммерческих выплат сумма увеличится до 200 млн.
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, команда Роналду вела переговоры с «Канзас-Сити» еще до интервью Пирсу Моргану.
В итоге Роналду выбрал «Аль-Наср».
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Раз рональда не виновен в деле с Майоргой, то и ехал бы туда смело. США -это то место , где можно было красиво и успешно завершить карьеру , под полными стадионами и с пиар-освещением на весь мир .
Но Кринж выбрал арабов . Даже если в США и налоги , а в Аравии их нет , то мог бы и пожертвовать этими деньгами . Не бедный же . Зато наследие сохранил бы свое .
Да у него и бывший близкий друг марокканец))
Так что не удивлён. Будет себя там шейхом чувствовать, а вокруг прислуги бегать.
В США налог на большие зарплаты,а в СА его нет.
В США ему бы пришлось отдавать часть зарплаты государству,а в Саудовской Аравии все будет доставаться ему.