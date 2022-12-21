Бэйл не стал спортсменом года в Уэльсе по версии BBC. Его обошла легкоатлетка-паралимпийка Оливия Брин

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Гарет Бэйл проиграл в номинации «Спортсмен года» в Уэльсе по версии BBC.

33-летний полузащитник «Лос-Анджелеса» был номинирован на премию BBC Cymru Wales Sports Personality of the Year 2022 за «выдающуюся игру в отборочном турнире к ЧМ-2022, благодаря которой сборная Уэльса впервые с 1958 года сыграла на мировом первенстве».

Победительницей стала 26-летняя легкоатлетка-паралимпийка Оливия Брин. Спортсменка с церебральным параличом была номинирована за выступление на Играх Содружества 2022 в Бирмингеме, где она завоевала золотую медаль.

Бэйл получал эту награду в 2010 году, а за год до него приза удостоился Райан Гиггз. После этого футболистам не удавалось выиграть в данной номинации. 

 

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