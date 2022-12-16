«Реал» хочет, чтобы Азар ушел зимой, но хавбек намерен остаться до конца сезона. Есть интерес из МЛС

«Реал» готов расстаться с в январе.

Как пишет Marca, руководство «Реала» больше не рассчитывает на игрока, который хотел бы доиграть этот сезон в «Мадриде».

«Реал» надеялся, что Азар ярко себя проявит на ЧМ-2022, однако Эден провел турнир неудачно, поэтому интереса со стороны других европейских клубов по-прежнему нет.

Отмечается, что интерес к полузащитнику проявляют клубы из , однако неизвестно, согласится ли бельгиец на переход, так как ему и его семье нравится жить в Мадриде.

Эден Азар: «Если летом в «Реале» скажут, что я должен уйти, я приму это. Но я хотел бы играть больше, доказывать, что я хороший игрок»

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