«Реал» хочет, чтобы Азар ушел зимой, но хавбек намерен остаться до конца сезона. Есть интерес из МЛС
«Реал» готов расстаться с Эденом Азаром в январе.
Как пишет Marca, руководство «Реала» больше не рассчитывает на игрока, который хотел бы доиграть этот сезон в «Мадриде».
«Реал» надеялся, что Азар ярко себя проявит на ЧМ-2022, однако Эден провел турнир неудачно, поэтому интереса со стороны других европейских клубов по-прежнему нет.
Отмечается, что интерес к полузащитнику проявляют клубы из МЛС, однако неизвестно, согласится ли бельгиец на переход, так как ему и его семье нравится жить в Мадриде.
Эден Азар: «Если летом в «Реале» скажут, что я должен уйти, я приму это. Но я хотел бы играть больше, доказывать, что я хороший игрок»
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