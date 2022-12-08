23-летний сын главы «Торпедо» Менжинского может возглавить селекционную службу клуба

Теги премьер-лига Россия Торпедо Вторая лига Николай Ковардаев Торпедо-2 Футбол

Сын председателя совета директоров «Торпедо» может возглавить селекционную службу клуба.

По сведениям «РБ Спорт», Георгий Менжинский сам рассказывает об этом персоналу команды.

23-летний сын Сергея Менжинского на данный момент числится руководителем «Торпедо-2». Летом он был инициатором назначения Николая Ковардаева главным тренером «Торпедо», а также принимал участие в приглашении ряда новых футболистов.

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