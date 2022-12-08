23-летний сын главы «Торпедо» Менжинского может возглавить селекционную службу клуба

Сын председателя совета директоров может возглавить селекционную службу клуба.

По сведениям «РБ Спорт», Георгий Менжинский сам рассказывает об этом персоналу команды.

23-летний сын Сергея Менжинского на данный момент числится руководителем . Летом он был инициатором назначения главным тренером «Торпедо», а также принимал участие в приглашении ряда новых футболистов.

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