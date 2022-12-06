ЧМ 2022: Марокко — Португалия прямая трансляция

Без сенсации на стадии ⅛ финала Чемпионата мира по футболу в Катаре не обошлось, и ее авторами стали футболисты сборной Марокко. В серии пенальти они обыграли испанцев, причем вполне заслуженно. Команда Португалии неожиданно камня на камне не оставила от сборной Швейцарии, и сделала это без кумира миллионов Криштиану Роналду. Нам предстоит стать свидетелями очень интересного поединка между сборными Марокко и Португалии, который состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, начало в 18:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Марокко — Португалия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.