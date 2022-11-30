ЧМ 2022: Нидерланды — США прямая трансляция

Команды открывают серию игр ⅛ финала на Чемпионате мира по футболу. Сборная Нидерландов не испытала особых проблем в группе А и заняла первое место, получив в соперники команду США, которая также ни разу не проиграла на групповом этапе и умеет навязать сопернику свою игру. Матч между сборными Канады и Марокко состоится 3 декабря на стадионе «Халифа Интернешнл» в городе Эр-Райян, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Нидерланды — США на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.