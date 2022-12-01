Жезуш о Роналду: «Пример для всех игроков мира. Ему не нужны деньги, в нем та же страсть, что и в ранние годы. Так и становятся великими»
Жорже Жезуш похвалил Криштиану Роналду за отношение к футболу.
«Я понимаю ситуацию, в которой оказался Криштиану Роналду. У нас хорошие отношения.
Криштиану Роналду – пример для всех игроков мира. Ему не нужны деньги. Он до сих пор играет с той же страстью, что и в ранние годы. Это показывает, как он любит футбол. Так и становятся великими игроками», – сказал тренер «Фенербахче».
Статистику 37-летнего форварда можно найти здесь.
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