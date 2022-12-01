Гурцкая о Месси: «Лионель – великий, но ему не хватает победы на ЧМ, чтобы быть легендой. Ему все время пихают, что он не чемпион мира»

считает, что Лионелю Месси нужно выиграть чемпионат мира для закрепления статуса легендарного футболиста.

«Как человек он, может быть, и не такой нарцисс, и так не показывает это, как Криштиану Роналду.

Но то, что последние 15 лет его сравнивают с Марадоной, его нервирует. Ему все время пихают, что он не чемпион мира. Поэтому он пытается, бедный, что-то хотя бы выиграть.

Вы видели, как он радовался этому Кубку Америки? Как ребенок радовался!

Месси – великий, но для того, чтобы действительно быть легендой, ему не хватает [победы] на чемпионате мира. Это объяснимо. Это верх карьеры любого футболиста. Тем более он капитан Аргентины и ведет эту команду за собой», – сказал футбольный агент в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

сыграет с командой Австралии в матче 1/8 финала .

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.