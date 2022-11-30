«Месси на поле – как Томба на склоне. Он способен обводить всех, как Альберто обходит препятствия». Тренер Польши сравнил Лео с олимпийским чемпионом-горнолыжником

Главный тренер сборной Польши сравнил с горнолыжником Альберто Томбой.

«Месси на поле похож на Альберто Томбу на склоне, он способен обводить всех, как Томба может обходить все препятствия.

Поэтому нам нужно расставить игроков вокруг Месси, потому что, если он сможет легко обойти [их], он легко забьет. Один игрок не может остановить Месси, мы должны собрать игроков вокруг него», – сказал Чеслав Михневич.

– трехкратный олимпийский чемпион двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по горнолыжному спорту. Специализировался в слаломе и гигантском слаломе. В 2014 году Олимпийский комитет Италии признал его лучшим спортсменом столетия в стране.

Сборные Польши и встретятся в 3-м туре группового этапа . Матч состоится сегодня, начало – в 22:00 по московскому времени.