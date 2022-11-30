Жена Мертенса о ссоре в сборной Бельгии: «Игроков разочаровало поражение, но они целовались при встрече на следующий день. Странно читать о конфликте»
Жена Дриса Мертенса рассказала, что после ссоры игроки сборной Бельгии устроили барбекю.
«Это было очень неловко. Игроки, судя по всему, все еще были очень разочарованы. Но мне показались странными разговоры о том, что в команде напряженная обстановка.
На следующее утро все целовались при встрече. Они всегда так здороваются. Поэтому мне кажется, что все в команде очень милы друг с другом», – сказала Кэт Керкхофс в подкасте Midmid Mondial.
Ранее сообщалось, что после поражения от Марокко во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (0:2) в раздевалке сборной Бельгии произошла стычка. Позже игроки опровергли эти сообщения.
Комментарии