Жена Мертенса о ссоре в сборной Бельгии: «Игроков разочаровало поражение, но они целовались при встрече на следующий день. Странно читать о конфликте»

Жена Дриса Мертенса рассказала, что после ссоры игроки сборной устроили барбекю.

«Это было очень неловко. Игроки, судя по всему, все еще были очень разочарованы. Но мне показались странными разговоры о том, что в команде напряженная обстановка.

На следующее утро все целовались при встрече. Они всегда так здороваются. Поэтому мне кажется, что все в команде очень милы друг с другом», – сказала Кэт Керкхофс в подкасте Midmid Mondial.

Ранее сообщалось, что после поражения от во 2-м туре группового этапа (0:2) в раздевалке сборной Бельгии произошла стычка. Позже игроки опровергли эти сообщения.