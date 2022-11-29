«Роналду больше играет на команду. Впереди он уже не так эффективен, как раньше». Агент Барбоза о Криштиану на ЧМ-2022

оценил игру в матче ЧМ-2022 Португалия – Уругвай (2:0).

«Криштиану, конечно, старался. При этом очевидно, что он уже не имеет в сборной того удельного веса, какой у него был раньше. Это видно. Он все равно остается футболистом, который в любой момент может решить эпизод. Но сегодня, на мой взгляд, был не его день.

Мне показалось, что Роналду не совсем понял, что это не он забил гол. Автор мяча — Бруну Фернандеш. Поэтому Криштиану и расстроился. Он посчитал, что каким-то образом дотронулся до мяча. Но мы же видим на повторе, что это не так. Нет ничего плохого в том, что Роналду расстроился. Он амбициозен, хочет постоянно пополнять свой лицевой счет.

Сейчас Роналду больше играет на команду. Но это и естественно. Как может быть иначе? Все же понимают, что он впереди уже не так эффективен, как раньше. Поэтому Криштиану нередко сам опускается довольно глубоко. Он осознает, что ему надо больше участвовать в коллективных действиях нашей сборной», — сказал футбольный агент.

Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?