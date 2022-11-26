ЧМ 2022: Испания — Германия прямая трансляция

Матч в группе Е с приставкой «супер». Изначально казалось, кто эти команды разыграют первое место, но все спутала сборная Японии, обыграв в первом туре немцев. Встреча сборных Испании и Германии пройдет на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур 27 ноября, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Испания — Германия на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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