Загитова о видео с капельницей: «Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте, сейчас мне намного лучше»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о состоянии своего здоровья. 

Накануне фигуристка опубликовала видео, где она лежит в палате под капельницей.

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось.

Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!

Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», – написала Загитова в соцсети. 

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