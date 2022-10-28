Олимпийская чемпионка рассказала о состоянии своего здоровья.

Накануне фигуристка опубликовала видео, где она лежит в палате под капельницей.

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось.

Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!

Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», – написала Загитова в соцсети.