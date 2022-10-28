Загитова о видео с капельницей: «Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте, сейчас мне намного лучше»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о состоянии своего здоровья.
Накануне фигуристка опубликовала видео, где она лежит в палате под капельницей.
«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось.
Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!
Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», – написала Загитова в соцсети.
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