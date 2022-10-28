НХЛ. «Вегас» против «Анахайма», «Колорадо» в гостях у «Нью-Джерси», «Ванкувер» сыграет с «Питтсбургом»

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«Ванкувер» принимает «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Вегас» сыграет против «Анахайма», «Колорадо» в гостях у «Нью-Джерси», «Каролина» встретится с «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вегас – Анахайм
Дата проведения
29 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Айлендерс
Дата проведения
29 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Бостон
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Колорадо
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Питтсбург
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Виннипег
Дата проведения
29 октября, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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