НХЛ. «Вегас» против «Анахайма», «Колорадо» в гостях у «Нью-Джерси», «Ванкувер» сыграет с «Питтсбургом»

принимает в матче регулярного чемпионата НХЛ.

сыграет против , в гостях у , встретится с .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ