НХЛ. «Вегас» против «Анахайма», «Колорадо» в гостях у «Нью-Джерси», «Ванкувер» сыграет с «Питтсбургом»
«Ванкувер» принимает «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вегас» сыграет против «Анахайма», «Колорадо» в гостях у «Нью-Джерси», «Каролина» встретится с «Айлендерс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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