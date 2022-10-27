Смотрите видеообзор матча «Барселона» – «Бавария»: три гола, три паса Гнабри и отмененный пенальти на Левандовском

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Смотрите видеообзор матча «Барселона»«Бавария».

«Барселона» дома крупно проиграла «Баварии» (0:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы не вышли в 1/8 финала турнира и сыграют в плей-офф Лиги Европы.

За гостей в первом тайме забили Садьо Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг – на 10-й и 31-й минутах соответственно. Бенжамен Павар отличился на 95-й минуте. Все три результативных паса отдал Серж Гнабри.

На 44-й минуте матча форвард «Барсы» Роберт Левандовски упал в штрафной своей бывшей команды после контакта с защитником Маттейсом де Лигтом. Судья сперва поставил пенальти, а после вмешательства ВАР отменил одиннадцатиметровый.

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