Энди Робертсон: «Алиссон – лучший в мире в том, что он делает. Мы подводим его в этом сезоне»

Защитник «Ливерпуля» считает Алиссона лучшим вратарем мира.

В недавнем матче между и (1:0) голкипер сделал голевую передачу на Мо Салаха.

«Али невероятно умеет работать с мячом, в такие моменты ему нужно доверять. Все началось с их углового или штрафно, и после того, как Али взял мяч в руки, мы доверились ему и знали, что он примет правильное решение.

Когда мяч у Алиссона в ногах, он невероятен. Он прекрасно видит поле. Когда он замечает возможность, мы сразу же должны реагировать. К счастью, все закончилось тем, что мяч оказался в сетке.

Думаю, Алиссон лучший в мире в том, что он делает. Мы подводим его в этом сезоне – по воротам наносят слишком много ударов, ему приходится делать много сэйвов. Думаю, скоро он будет чувствовать себя гораздо счастливее», – сказал Робертсон.

У Алиссона уже 1+3 в АПЛ. Все ассисты – на Салаха