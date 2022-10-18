Энди Робертсон: «Алиссон – лучший в мире в том, что он делает. Мы подводим его в этом сезоне»
Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон считает Алиссона лучшим вратарем мира.
В недавнем матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:0) голкипер сделал голевую передачу на Мо Салаха.
«Али невероятно умеет работать с мячом, в такие моменты ему нужно доверять. Все началось с их углового или штрафно, и после того, как Али взял мяч в руки, мы доверились ему и знали, что он примет правильное решение.
Когда мяч у Алиссона в ногах, он невероятен. Он прекрасно видит поле. Когда он замечает возможность, мы сразу же должны реагировать. К счастью, все закончилось тем, что мяч оказался в сетке.
Думаю, Алиссон лучший в мире в том, что он делает. Мы подводим его в этом сезоне – по воротам наносят слишком много ударов, ему приходится делать много сэйвов. Думаю, скоро он будет чувствовать себя гораздо счастливее», – сказал Робертсон.
Комментарии