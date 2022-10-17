Игроки «Реала» получили 6 из 9 последних «Золотых мячей»

лидирует по числу полученных игроками клуба «Золотых мячей» за последние годы.

С 2013 года футболисты «Мадрида» шесть раз завоевали главный индивидуальный трофей мирового футбола.

Четыре раза за данный период награду получил и по разу – и .

На этом отрезке, помимо игроков , удалось выиграть только Лионелю Месси.

Аргентинец завоевал приз в 2015 и 2019 годах в составе «Барселоны», а в 2021-м – в составе . В 2020 году награда не вручалась.

Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках