Игроки «Реала» получили 6 из 9 последних «Золотых мячей»
«Реал» лидирует по числу полученных игроками клуба «Золотых мячей» за последние годы.
С 2013 года футболисты «Мадрида» шесть раз завоевали главный индивидуальный трофей мирового футбола.
Четыре раза за данный период награду получил Криштиану Роналду и по разу – Лука Модрич и Карим Бензема.
На этом отрезке, помимо игроков «Реала», «Золотой мяч» удалось выиграть только Лионелю Месси.
Аргентинец завоевал приз в 2015 и 2019 годах в составе «Барселоны», а в 2021-м – в составе «ПСЖ». В 2020 году награда не вручалась.
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