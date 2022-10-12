«Брюгге» вышел в плей-офф ЛЧ впервые в истории. В 1991-м играли в 1/8 КЕЧ

«Брюгге» впервые пробился в стадию плей-офф .

Бельгийский клуб сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в четвертом туре группового этапа.

В четырех встречах команда тренера Карла Хуфкенса набрала 10 очков и гарантировала себе выход в следующий раунд турнира за 2 тура до завершения группового этапа.

Сейчас «Брюгге» занимает первое место в группе B, имея на своем счету 10 очков. На второй позиции находится «Атлетико» с 4 баллами, у «Порту» и «Байера» на счету 3 очка. Если «Порту» и «Байер» сегодня сыграют вничью, «Брюгге» гарантирует себе первое место в группе.

«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Предыдущим лучшим достижением клуба стал выход в 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в 1991 году.

Кроме того, стал первым с сезона-2015/16 бельгийским клубом, которые вышел в плей-офф турнира. Тогда это удалось сделать «Генту».