Зеедорф принял ислам. Экс-игрок «Милана» не сменит имя

Кларенс Зеедорф принял ислам.
Об этом бывший футболист «Милана» и «Реала» объявил в инстаграме. 45-летний нидерландец не станет менять имя после смены веры.
«Спасибо за все приятные сообщения в честь моего присоединения к мусульманской семье. Я очень рад присоединиться ко всем братьям и сестрам по всему миру, особенно к моей обожаемой [жене] Софии, которая научила меня более глубокому смыслу ислама.
Я не изменил имя и буду продолжать носить имя, данное мне моими родителями, – Кларенс Зеедорф! Я посылаю всю свою любовь каждому в мире», – написал Зеедорф.
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