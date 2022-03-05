Зеедорф принял ислам. Экс-игрок «Милана» не сменит имя

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Кларенс Зеедорф принял ислам.

Об этом бывший футболист «Милана» и «Реала» объявил в инстаграме. 45-летний нидерландец не станет менять имя после смены веры.

«Спасибо за все приятные сообщения в честь моего присоединения к мусульманской семье. Я очень рад присоединиться ко всем братьям и сестрам по всему миру, особенно к моей обожаемой [жене] Софии, которая научила меня более глубокому смыслу ислама.

Я не изменил имя и буду продолжать носить имя, данное мне моими родителями, – Кларенс Зеедорф! Я посылаю всю свою любовь каждому в мире», – написал Зеедорф.

 
 
 
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Публикация от Clarence Seedorf (@clarenceseedorf)

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