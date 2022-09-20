Депай о «Барсе»: «Два выхода в старте – это недостаточно. Я хочу большего»

заявил, что его не устраивает количество игрового времени в «Барселоне».

«Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Этого недостаточно. Меня заменяют в районе 60-й минуты, но я хочу большего. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности извлекать из этого пользу.

В этот раз я с еще большим нетерпением жду работы со сборной Нидерландов. Думаю, вы можете догадаться, почему. Я играл меньше, чем обычно, и я к такому не привык. Здесь я знаю, что буду выходить на поле. Я более мотивирован и чувствую благодарность», – сказал нападающий.

В первых четырех турах чемпионата Депай оставался в запасе «Барселоны». Затем он сыграл 15 минут в матче с «Викторией» в Лиге чемпионов, а также вышел в старте на матчи с «Кадисом» (4:0) и «Эльче» (3:0). В игре с «Эльче» форвард забил второй гол.

Полную статистику 28-летнего нападающего можно изучить здесь.