Депай не уйдет из «Барсы» в клубы из стран, где трансферное окно еще открыто. У него 0 минут в 4 играх Ла Лиги

не собирается уходить из «Барселоны», несмотря на отсутствие игрового времени.

Незадолго до закрытия трансферного окна в топ-5 лиг Европы форвард сообщил, что не уйдет из «Барселоны». Этой же позиции Мемфис придерживается и сейчас. Несмотря на то, что Депай еще ни минуты не провел в четырех матчах этого сезона, форвард не собирается рассматривать предложения от клубов из стран, где трансферное окно еще открыто, сообщает Diario Sport.

В ходе предсезонки Депай часто выходил на замену вместо Роберта Левандовского, но в матче 4-го тура Ла Лиги против «Севильи» (3:0) Хави после замены поляка предпочел выпустить на позицию центрфорварда Ансу Фати.

Мемфис понимает, что сейчас является шестым выбором в атаке «Барселоны». Несмотря на это, форвард хочет остаться в каталонском клубе как минимум до зимнего трансферного окна. Депай попытается убедить в том, что он по-прежнему может претендовать на место в составе.

Статистику 28-летнего форварда, который в минувшем сезоне забил 13 голов в 38 матчах за «Барсу», можно изучить здесь.