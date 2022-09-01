«Челси» сделал предложение о трансфере Депая. «Барса» примет решение в ближайшие часы (As)

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Мемфис Депай может перейти в «Челси» перед закрытием трансферного окна.

Лондонский клуб сделал нападающему «Барселоны» предложение о переходе, сообщает As. Вариант с переходом нидерландца в «Челси» считается вполне реальным.

Помехой для трансфера может стать то, что в этом случае в атакующей линии «Барсы» останется всего 5 игроков: с Мартином Брэйтуэйтом расторгли контракт, Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Челси», а Абде Эззальзули – в «Осасуну». 

Руководство каталонского клуба примет решение о трансфере Депая в ближайшие часы. Сообщалось, что стороны могут расторгнуть контракт, если нидерландец найдет новый клуб.

Подробную статистику Депая можно найти здесь

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