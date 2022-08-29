Француз Ле Таллек проходит медосмотр для «Торпедо». У него есть российский паспорт

Полузащитник Дамьен Ле Таллек близок к переходу в .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Французский полузащитник проходит медосмотр перед подписанием контракта. Если результаты медобследования устроят клуб, то стороны заключат соглашение», – добавил источник «Чемпионата».

32-летний игрок находится без клуба с 26 августа 2022 года. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне.

Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт. За взрослую сборную Франции футболист не заигран, но играл за молодежные команды.

«Торпедо» занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ. У московского клуба одно очко в семи матчах при разнице мячей 4:18.