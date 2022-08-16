Василий Уткин: «Людям нужен качественный футбол. Медиалига может выйти на этот уровень, но одним хайпом не обойтись»

поделился мнением о перспективах развития Медиалиги.

– Несколько лет назад вы играли против команды Картавого Ника. Думали ли тогда, что медиафутбол достигнет таких масштабов?

– Что такое медиафутбол? Я не знаю такого понятия. Знаю, что есть футбол и есть . А медиафутбол – это надуманное понятие. Я очень уважаю тех, кто играет в МФЛ, но есть футбол и нефутбол. Вот и все. Мы играем в футбол.

Я с 1994 года, когда стал ведущим программы «Футбольный клуб», в конце передачи говорил «играйте в футбол», пока это всем не надоело. Не в медиафутбол, не в футбол 11х11 и не 8х8, а просто в футбол. Может быть, вы скорректируете этот вопрос?

– Вы могли представить, что появится лига, которая будет отличаться от ЛФЛ тем, что в ней играют больше медийных и узнаваемых личностей?

– Мне кажется, об этом невозможно было думать. К тому моменту YouTube еще по-настоящему не взорвался русскоговорящим контентом. Это было до того, как Юра Дудь (признан иноагентом в России) запустил свое шоу. Тогда мы думали о том, что это может быть интересно. И мы кайфовали от того, что есть интерес к тому, что мы делаем.

Не знаю, насколько это правда, но мне Нечай рассказывал, что они пришли на игру на «Сапсане» в Москве, которую мы организовывали с Картавым Ником, и тогда решили сделать . Не потому ли сейчас МКС играют на «Сапсане»? А Герман был у нас на первом отборе в «Эгриси» и не прошел.

– Как вы относитесь к тезису «медийный футбол скоро обгонит РПЛ по интересу аудитории»?

– Сейчас это несложно, ведь там нет Fan ID.

– Чем МФЛ прямо сейчас лучше , кроме Fan ID?

– Сейчас в нашем обществе и в частности футбольном обществе большое количество ограничений, масса из них – на контакт за пределами клуба. Нужно обязательно согласовывать интервью с пресс-службой и много другого. Здесь такого нет. Я думаю, что это работает на нормальную популярность, но само по себе не является долгоиграющим эффектом.

Необходимо становиться структурой. Нужно быть готовым, что в какой-то момент может быть спад интереса. Это все риски. Как бы то ни было, люди хотят смотреть в первую очередь качественный футбол. Медиалига вполне может выйти на этот уровень. Но одним хайпом здесь не обойтись. Думаю, что организаторы МФЛ все это прекрасно понимают.

Я считаю, что 2Drots и «Амкал» заслужили приглашение на Кубок России. И они, безусловно, приведут какую-то аудиторию по крайней мере на один матч, а дальше как жизнь покажет.

Но профессиональный футбол – есть профессиональный футбол, согласитесь. Невозможно нарушать некоторые общепринятые правила. Здесь есть куча деталей, которые меня, человека бумерского, а не зумерского поколения, немного беспокоят, – сказал Уткин.