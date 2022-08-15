Месси попросили помочь юноше, приговоренному к смертной казни в Саудовской Аравии. Лео – посол страны

попросили спасти от смерти юношу, приговоренного к казни в Саудовской Аравии.

В 2017 году Мохаммед аль-Фарадж, которому на тот момент было 15 лет, был арестован во время игры в боулинг с друзьями. Причина – предполагаемые преступления против правительства Саудовской Аравии. Отмечается, что дело касается участия аль-Фараджа в митингах.

Семья Мохаммеда утверждает, что его доставили в тюрьму для взрослых, где его допрашивали и пытали. Прокуратура потребовала для аль-Фараджа максимального наказания – смертной казни.

Семья молодого человека написала письмо Месси с просьбой вмешаться и помочь спасти Мохаммеда. К форварду обратились по той причине, что с мая 2022 года он является послом Саудовской Аравии в вопросах туризма.

«Мы просим вашего внимания, просим по возможности облегчить тяжелое положение нашего любимого Мохаммеда, которого отняли у нас, когда он был ребенком.

Как посол Саудовской Аравии по туризму, вы обладаете большим влиянием. Не могли бы вы использовать его, чтобы спасти жизнь молодого человека?

Охранники в тюрьме били, пинали его, сковывали ему руки над головой в течение нескольких часов. Как они могли так жестоко и безжалостно обращаться с ребенком?» – говорится в письме семьи Мохаммеда.