Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов АПЛ: «Брексит должен быть и в футболе. Они зарабатывают в 4 раза больше, чем клубы Серии А»

Адриано Галлиани предложил создать Суперлигу Европы без английских клубов.
«Клубы Премьер-лиги зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы Серии А. «Монца» получит 33 миллиона евро за ТВ-права, из которых 3 мы должны отдать Серии B.
Только что вышедшая в АПЛ команда получает 160 млн евро. Как нам соперничать с «Ноттингем Форест»? Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике?
Брексит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование», – заявил руководитель «Монцы» в интервью Tuttosport.