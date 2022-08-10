Галлиани предложил создать Суперлигу без клубов АПЛ: «Брексит должен быть и в футболе. Они зарабатывают в 4 раза больше, чем клубы Серии А»

предложил создать без английских клубов.

«Клубы Премьер-лиги зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы Серии А. «Монца» получит 33 миллиона евро за ТВ-права, из которых 3 мы должны отдать Серии B.

Только что вышедшая в команда получает 160 млн евро. Как нам соперничать с ? Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике?

Брексит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование», – заявил руководитель «Монцы» в интервью Tuttosport.