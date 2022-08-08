Наиль Умяров: «За «Спартак» 90-х болельщики полюбили футбол, наверное. Мы должны побеждать всегда»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о последних результатах команды.
– Все поражены «Спартаком». Вы как видите кондиции, в которых находится команда?
– Главное, что команда побеждает. А поражены или не поражены… «Спартак» всегда должен побеждать. А сейчас хорошо, что есть три победы подряд.
– Пишут, что «Спартак» сейчас показывает футбол близкий к «Спартаку» 90-х. Читали?
– Нет (смеется). Не читал.
– И так не считаете?
– Ну нет, что вы? Это разный футбол – который был тогда и который теперь. Разные условия для футбола. Поэтому тяжело сравнивать.
– Как это разные? В чем?
– Ну, футбол меняется, конечно же. В 90-х он был один, а сейчас – другой. Как-то тяжело это сравнивать.
– Но что вы чувствуете, когда пресса пишет такое о вашей команде?
– Да я не видел.
– Тогда расскажу вам: у этой идеи есть конкретный амбассадор, его зовут Глеб Чернявский. Он говорит, что вы сегодня – это тот «Спартак», которого не было с 90-х.
– Не видел, честно (смеется). Да и по трем играм тяжело говорить. Надо так весь сезон провести. Тогда уже можно будет что-то заявлять.
– И вы хотите сказать, что вам не лестно такое сравнение?
– Конечно, лестно! «Спартак» 90-х – это, наверное, то, за что болельщики полюбили футбол.
– А вы?
– Я тогда еще не был…
– Кем?
– Рожденным! – сказал Умяров.
Матч «Спартака» с «Уралом» – флэшбэк из 90-х, где сметали аутсайдеров и хотели зайти с мячом в ворота
«Спартак» при Абаскале атакует много и остро – такого не было очень давно
Лучший старт «Спартака» в XXI веке: 10 очков и +8 по разнице мячей. Прошлый топ-результат был в чемпионском сезоне