Наиль Умяров: «За «Спартак» 90-х болельщики полюбили футбол, наверное. Мы должны побеждать всегда»

Полузащитник «Спартака» высказался о последних результатах команды.

– Все поражены «Спартаком». Вы как видите кондиции, в которых находится команда?

– Главное, что команда побеждает. А поражены или не поражены… «Спартак» всегда должен побеждать. А сейчас хорошо, что есть три победы подряд.

– Пишут, что «Спартак» сейчас показывает футбол близкий к «Спартаку» 90-х. Читали?

– Нет (смеется). Не читал.

– И так не считаете?

– Ну нет, что вы? Это разный футбол – который был тогда и который теперь. Разные условия для футбола. Поэтому тяжело сравнивать.

– Как это разные? В чем?

– Ну, футбол меняется, конечно же. В 90-х он был один, а сейчас – другой. Как-то тяжело это сравнивать.

– Но что вы чувствуете, когда пресса пишет такое о вашей команде?

– Да я не видел.

– Тогда расскажу вам: у этой идеи есть конкретный амбассадор, его зовут Глеб Чернявский. Он говорит, что вы сегодня – это тот «Спартак», которого не было с 90-х.

– Не видел, честно (смеется). Да и по трем играм тяжело говорить. Надо так весь сезон провести. Тогда уже можно будет что-то заявлять.

– И вы хотите сказать, что вам не лестно такое сравнение?

– Конечно, лестно! «Спартак» 90-х – это, наверное, то, за что болельщики полюбили футбол.

– А вы?

– Я тогда еще не был…

– Кем?

– Рожденным! – сказал Умяров.

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