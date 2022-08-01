«РЖД» и «Локомотив» объявили о старте всероссийского проекта «Футбольная страна»

В ходе сезона-2022/23 организаторы проекта проведут реконструкцию 30 футбольных коробок по всей стране: от Калининграда до Камчатки.
Открытие обновленных площадок пройдёт при участии одного из игроков и ветеранов московского «Локомотива», которые затем проведут мастер-классы для юных футболистов.
После реконструкции на площадках «Футбольной страны» планируется провести детский турнир, за которым будут наблюдать селекционеры «Локомотива», и самым талантливым молодым игрокам предоставится шанс попасть в Академию клуба.
Более подробная информация доступна по ссылке.
Комментарии