Жена Руни обвинила жену Варди в сливе информации о ее личной жизни таблоиду

Супруга бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, Колин, обвинила Ребеку Варди, жену форварда Джейми Варди, в разглашении информации о ее личной жизни.

«В последние годы человек, которому я доверила быть подписчиком моего личного аккаунта в инстаграме, регулярно сливал таблоиду The Sun мои личные публикации и сторис. Они получили кучу информации обо мне, о моих друзьях и семье – и все это без моего разрешения.

Я очень долго пыталась понять, кто это, у меня было подозрение. У меня появилась идея, как получить подтверждение. Я запретила всем аккаунтам просматривать мои сторис, кроме одного человека. Люди, подписанные на мой личный аккаунт наверняка удивлены, почему я давно ничего не публикую.

За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй (о гендерной селекции в Мексике, о возвращении на ТВ, о затоплении моего подвала), чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло!

Было тяжело держать это в себе и не комментировать, особенно учитывая то, что все сторис были слиты, но я тем не менее должна это сделать.

Я знаю, кто всем этим занимался. Я сделала скриншоты всех сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек.

Это… Аккаунт Ребеки Варди», – написала Колин Руни в твиттере.

Жены Руни и Варди воюют в инстаграме из-за слива сторис в The Sun. Проблемы 2019-го!