РФС наложил на «Химки» и «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новичков

На «Химки» и «Олимп-Долгопрудный» наложен запрет на регистрацию футболистов.
РФС удовлетворил заявление «Чертаново» о взыскании задолженности за переход Артема Соколова. «Химки» обязали выплатить задолженность, неустойку и штраф. В качестве обеспечительной меры к клубу применен запрет на регистрацию новых игроков.
Также было удовлетворено заявление «Чертаново» в отношении клуба «Олимп-Долгопрудный», который должен выплатить задолженность за переходы Алексея Никитенкова, Леонида Герчикова, Дмитрия Великородного и Яна Гудкова. На «Олимп-Долгопрудный» тоже наложен запрет на регистрацию новичков.
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