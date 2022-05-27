РФС наложил на «Химки» и «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новичков

На и «Олимп-Долгопрудный» наложен запрет на регистрацию футболистов.

удовлетворил заявление о взыскании задолженности за переход . «Химки» обязали выплатить задолженность, неустойку и штраф. В качестве обеспечительной меры к клубу применен запрет на регистрацию новых игроков.

Также было удовлетворено заявление «Чертаново» в отношении клуба «Олимп-Долгопрудный», который должен выплатить задолженность за переходы , , Дмитрия Великородного и . На тоже наложен запрет на регистрацию новичков.

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