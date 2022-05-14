Карпин о превосходстве «Ростова» над «Химками»: «Не видно было?»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия Валерий Карпин Егор Голенков Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после игры с «Химками» (2:1) в РПЛ.

– Сегодня получились два разных тайма. Почему?

– Из-за счета.

– Решили сыграть по счету? Психология?

– Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок».

– Считаете, что команда сегодня превзошла соперников?

– А что считать? Не видно было?

– Вам не понравилось последнее событие матча. Почему? Из-за углового?

– Да.

– Насколько удовлетворены игрой Голенкова?

– Полностью удовлетворен. Егору не хватило гола, он его заслужил, – сказал Карпин.

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