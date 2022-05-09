Шишкин о «Спартаке»: «Народным клубом должны руководить русские футбольные люди»

после победы над (3:1) поделился мнением о работе тренера .

– Многие удивлены игрой «Спартака» в Екатеринбурге, у команды все получалось, создавали моменты, особенно в первом тайме. Да и я сам был приятно удивлен.

Хочется отметить несвойственную позицию Мозеса, это проглядывалось еще в игре с «Крыльями Советов», когда он часто смещался в середину, и это было полезно. В игре с «Уралом» он тоже большую часть времени действовал в середине поля, отдал голевую передачу прекрасную, забил мяч. Думаю, за счет его действий и складывалась эта прекрасная игра «Спартака» в первом тайме. Потому что когда он играет на бровке, ему приходится часть времени проводить на бровке и отрабатывать в обороне, а тут у него больше возможностей для креатива.

– После такого матча поутихнут разговоры об отставке Ваноли? Или с ним уже все решено?

– Я думаю, такие слухи в любом случае неизбежны. Все видят, на каком месте находится «Спартак», эти «качели» – то выиграли, то проиграли, серии эти непонятные – думаю, это не то, к чему стремится клуб.

Победа в Кубке, может быть, сгладит впечатления болельщиков и всех людей, причастных к «Спартаку», но в перспективе, на мой взгляд, Ваноли не будет в команде. Я вообще думаю, что эта «итальянская система», которая сейчас в клубе – это не совсем правильно.

Таким народным клубом, как «Спартак», должны руководить русские футбольные люди, и они у нас в стране есть. Которые знают, как и что делать. Хотя есть нюансы. Руководству «Спартака», конечно, виднее, но, на мой взгляд, эта нынешняя система команде не подходит, – сказал бывший защитник красно-белых.

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