Советник Федуна Камоцци: «Спартак» выиграет Кубок. Но нужно опасаться «Алании»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировал выход команды в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.
В 1/4 финала красно-белые одержали победу над ЦСКА (1:0).
«Весь матч прошел хорошо! Было выбрано правильное направление.
Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения.
Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», – сказал Франко Камоцци.
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