Советник Федуна Камоцци: «Спартак» выиграет Кубок. Но нужно опасаться «Алании»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Алания Владикавказ Чемпионат.com Франко Камоцци Футбол

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировал выход команды в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

В 1/4 финала красно-белые одержали победу над ЦСКА (1:0).

«Весь матч прошел хорошо! Было выбрано правильное направление.

Красно-белые отлично показали себя, хоть и не без доли везения.

Теперь считаю, что «Спартак» выиграет Кубок России. Но нужно опасаться «Алании», – сказал Франко Камоцци.

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