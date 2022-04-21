«Локомотив»: «Заявления Самедова – грубое нарушение юридических обязательств перед клубом»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала уход из клуба.

Бывший футболист железнодорожников ранее занимал должность старшего селекционера по молодежному футболу.

– Как можете прокомментировать заявления Александра Самедова, сделанные им в интервью?

– Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива».

Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед ФК «Локомотив», – сообщили в пресс-службе клуба.

Самедов об уходе из «Локомотива»: «Я не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки. Есть футбольные люди, а есть те, кто делает свои дела»